Prowokacja, która przeszła bez echa

Zaryzykuję nawet twierdzenie, że im więcej czasu mija od chwili, gdy opuścił Pałac Prezydencki, tym bardziej jego wypowiedzi stają się interesujące. I tylko ogólne lenistwo mediów sprawia, że to, co powinno wywołać wstrząs, mija niemal bez echa. Cóż, nie dziwię się, w końcu najlepiej definiującym nasze społeczeństwo określeniem jest: „Polacy, nic się nie stało”. Naprawdę nic się nie stało?

W środę Andrzej Duda przyznał publicznie, że w listopadzie 2022 r. – po tym, jak w Przewodowie wylądowała, zabijając dwóch ludzi, tajemnicza rakieta – Ukraina próbowała wciągnąć Polskę do wojny z Rosją. Oto kluczowy fragment rozmowy byłej głowy państwa z Bogdanem Rymanowskim:

„BOGDAN RYMANOWSKI: Dzwonił do pana prezydent Zełenski? Można powiedzieć, że zaczął wywierać presję, by Polska od razu oświadczyła, że to jest ruska rakieta?

ANDRZEJ DUDA: Można tak powiedzieć.

B.R.: Był pan wtedy w szoku? A.D.: Nie.

B.R.: Nie odebrał pan tego, jako próby wciągnięcia Polski do wojny?

A.D.: Tak to odebrałem.

B.R.: I co pan mu powiedział?

A.D.: Nic. Oni od początku próbują wciągnąć wszystkich w wojnę. To jest oczywiste, to jest w ich interesie, a najlepiej, gdyby udało się wciągnąć w wojnę kraje NATO. Oczywiste jest, że poszukują tych, którzy po ich stronie walczyliby czynnie przeciwko Rosjanom. To się dzieje od pierwszego dnia”.