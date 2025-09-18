Sikorski poleci z Nawrockim do USA

To pierwsza sytuacja, gdy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski uda się we wspólną podróż zagraniczną z prezydentem Karolem Nawrockim. Sesja ONZ odbędzie się w Nowym Jorku. Podczas posiedzenia prezydent RP wygłosi wystąpienie. Informację podał PAP, powołują się na źródła dyplomatyczne.

Ze strony internetowej prezydenta wynika, że wizyta w USA potrwa od 21 do 24 września.

W czwartek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ma spotkać się z wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim. Rozmowa będzie dotyczyła m.in. kwestii personalnych w polskich placówkach dyplomatycznych, w tym w ambasadzie RP w Berlinie. Ma to też być szansa na polepszenie stosunków między resortem a pałacem prezydenckim, które pozostają mocno napięte.

Spór o reparacje. Przydacz odpowiedział Sikorskiemu

Ostatnie napięcia na linii MSZ-KPRM dotyczył wizyty Nawrockiego w Berlinie i tematu reparacji. We wtorek odbyła się pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Niemczech. Poruszono tematy takie jak bezpieczeństwo i gospodarka, a prezydent RP wezwał władze w Berlinie do wypłaty Polsce reparacji za II wojnę światową.

Według szefa MSZ Nawrocki poniósł w tej kwestii porażkę. "W sprawie reparacji Pan Prezydent poniósł w Berlinie zwycięstwo moralne. W sprawie umowy Mercosur-UE też przestrzegaliśmy, podczas Rady Gabinetowej, że nie ma szans na mniejszość blokującą. Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż się wydaje" – napisał Radosław Sikorski na portalu X.

Sikorskiemu odpowiedział minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej: "Trzeba wyjątkowego niezrozumienia polityki, w tym zagranicznej, aby uważać, że tak zadawnione i niełatwe sprawy można rozwiązać jednym spotkaniem. Porażająca jest naiwność Pana Ministra. Byłoby znacznie łatwiej, gdyby Minister Spraw Zagranicznych RP nie ustawiał się w roli komentatora i recenzenta, ale raczej rozpoczął jakiekolwiek działania celem realizacji polskiej racji stanu".

Karol Nawrocki spotkał się w Berlinie z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem. Z Niemiec prezydent udał się do Francji na spotkanie z Emmanuelem Macronem.

