Szefernaker: To absolutny skandal

W środę RMF FM podało informację o liście napisanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do prezydenta Karola Nawrockiego. "Biały Dom przekazał poprzez polską ambasadę w Waszyngtonie list od prezydenta Donalda Trumpa dla prezydenta Karola Nawrockiego. Został już przesłany pocztą dyplomatyczną do Polski" – poinformowała rozgłośnia.

Skandaliczne zachowanie dyplomatów

Jak się okazało, media przekazały informację o liście, zanim prezydent Polski go otrzymał. Potwierdził to szef gabinetu Nawrockiego, Paweł Szefernaker.

– Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że list ma charakter kurtuazyjny. Jest to kwestia podziękowania za wspólne rozmowy podczas wizyty prezydenta Nawrockiego w USA. List także wskazuje na dobre relacje między prezydentami, ale absolutnym skandalem jest to, że ci, którzy dzisiaj rządzą, także sprawują stanowiska kierownicze w ambasadach za rządów PO, najpierw informują opinię publiczną o tym, że za ich pośrednictwem trafia list do prezydenta – powiedział na antenie Telewizji Republika i dodał, że pojawienie się w mediach informacji o liście to "absolutny skandal".

Szefernaker wskazał, że szum medialny, jaki powstał wokół listu Trumpa "jest na rękę" rządowi Donalda Tuska, ponieważ odwraca uwagę od realnych problemów Polaków.

– Dzisiaj PO, premier Tusk mają problem, ponieważ nie realizują programu, z którym szli do wyborów. Polakom żyje się coraz gorzej. Koalicja, która nie ma żadnego programu, żadnej wizji, żadnej filozofii rządzenia i próbuje przykrywać to różnymi tego typu informacjami, a to informacjami dotyczącymi właśnie chociażby wycieku do mediów różnych tematów. Im jest to dzisiaj na rękę, ponieważ jest mowa, że list idzie z ambasady w Waszyngtonie do Pałacu Prezydenckiego, w tym czasie zajmują się media, tym się zajmuje opinia publiczna, a nie odpytuje ich z tego, co nie realizują, jak nie potrafią rządzić – powiedział.

