List z Białego Domu. Trump napisał do Nawrockiego

O niespodziewanym ruchu amerykańskiego przywódcy informuje w środę RMF FM.

Donald Trump napisał list do Karola Nawrockiego

"Biały Dom przekazał poprzez polską ambasadę w Waszyngtonie list od prezydenta Donalda Trumpa dla prezydenta Karola Nawrockiego. Został już przesłany pocztą dyplomatyczną do Polski" – podaje rozgłośnia.

Na razie nie jest jasne, czego dotyczy list napisany przez prezydenta USA list.

Rozmowy Nawrocki – Trump. "B ardzo poważne dyplomatyczne słowa"

Przypomnijmy, że przywódcy Polski i USA spotkali się w Waszyngtonie na początku września. Rozmowy delegacji w Gabinecie Owalnym trwały ponad 2 godziny. Po ich zakończeniu polski prezydent poinformował, że Donald Trump rozważa zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przekazał jednocześnie, że otrzymał od amerykańskiego przywódcy zaproszenie na szczyt G-20.

Ostatnia rozmowa telefoniczna przywódców odbyła się w ubiegłym tygodniu po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Według informacji przekazanej wówczas przez rzecznika głowy państwa Rafała Leśkiewicza, Nawrocki usłyszał wtedy od Trumpa zapewnienie wsparcia Stanów Zjednoczonych w budowie, wspieraniu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

– To były bardzo poważne dyplomatyczne słowa ze strony pana prezydenta Donalda Trumpa. Potwierdził sojusznicze wsparcie. Potwierdził utrzymanie żołnierzy amerykańskich w Polsce, utrzymanie tego kontyngentu amerykańskiego. Zatem ta rozmowa była bardzo dobra i bardzo ważna – ocenił rzecznik prasowy prezydenta Nawrockiego. – Sam fakt, że najsilniejszy sojusznik NATO rozmawia z prezydentem Polski kilka godzin po tym incydencie, jest niezwykle ważnym politycznym i dyplomatycznym gestem – podkreślił.

