List z Białego Domu. Trump napisał do Nawrockiego
List z Białego Domu. Trump napisał do Nawrockiego

Dodano: 
Karol Nawrocki i Donald Trump
Karol Nawrocki i Donald Trump Źródło: PAP/EPA / YURI GRIPAS / POOL
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał list do prezydenta Karola Nawrockiego – wynika z ustaleń mediów. Biały Dom przekazał go przez polską ambasadę w Waszyngtonie.

O niespodziewanym ruchu amerykańskiego przywódcy informuje w środę RMF FM.

Donald Trump napisał list do Karola Nawrockiego

"Biały Dom przekazał poprzez polską ambasadę w Waszyngtonie list od prezydenta Donalda Trumpa dla prezydenta Karola Nawrockiego. Został już przesłany pocztą dyplomatyczną do Polski" podaje rozgłośnia.

Na razie nie jest jasne, czego dotyczy list napisany przez prezydenta USA list.

Rozmowy Nawrocki – Trump. "Bardzo poważne dyplomatyczne słowa"

Przypomnijmy, że przywódcy Polski i USA spotkali się w Waszyngtonie na początku września. Rozmowy delegacji w Gabinecie Owalnym trwały ponad 2 godziny. Po ich zakończeniu polski prezydent poinformował, że Donald Trump rozważa zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przekazał jednocześnie, że otrzymał od amerykańskiego przywódcy zaproszenie na szczyt G-20.

Ostatnia rozmowa telefoniczna przywódców odbyła się w ubiegłym tygodniu po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Według informacji przekazanej wówczas przez rzecznika głowy państwa Rafała Leśkiewicza, Nawrocki usłyszał wtedy od Trumpa zapewnienie wsparcia Stanów Zjednoczonych w budowie, wspieraniu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

– To były bardzo poważne dyplomatyczne słowa ze strony pana prezydenta Donalda Trumpa. Potwierdził sojusznicze wsparcie. Potwierdził utrzymanie żołnierzy amerykańskich w Polsce, utrzymanie tego kontyngentu amerykańskiego. Zatem ta rozmowa była bardzo dobra i bardzo ważna – ocenił rzecznik prasowy prezydenta Nawrockiego. – Sam fakt, że najsilniejszy sojusznik NATO rozmawia z prezydentem Polski kilka godzin po tym incydencie, jest niezwykle ważnym politycznym i dyplomatycznym gestem – podkreślił.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: RMF 24
