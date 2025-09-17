List z Białego Domu. Trump napisał do Nawrockiego

O niespodziewanym ruchu amerykańskiego przywódcy informuje w środę RMF FM.
Donald Trump napisał list do Karola Nawrockiego
"Biały Dom przekazał poprzez polską ambasadę w Waszyngtonie list od prezydenta Donalda Trumpa dla prezydenta Karola Nawrockiego. Został już przesłany pocztą dyplomatyczną do Polski" – podaje rozgłośnia.
Na razie nie jest jasne, czego dotyczy list napisany przez prezydenta USA list.
Rozmowy Nawrocki – Trump. "Bardzo poważne dyplomatyczne słowa"
Przypomnijmy, że przywódcy Polski i USA spotkali się w Waszyngtonie na początku września. Rozmowy delegacji w Gabinecie Owalnym trwały ponad 2 godziny. Po ich zakończeniu polski prezydent poinformował, że Donald Trump rozważa zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przekazał jednocześnie, że otrzymał od amerykańskiego przywódcy zaproszenie na szczyt G-20.
Ostatnia rozmowa telefoniczna przywódców odbyła się w ubiegłym tygodniu po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Według informacji przekazanej wówczas przez rzecznika głowy państwa Rafała Leśkiewicza, Nawrocki usłyszał wtedy od Trumpa zapewnienie wsparcia Stanów Zjednoczonych w budowie, wspieraniu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
– To były bardzo poważne dyplomatyczne słowa ze strony pana prezydenta Donalda Trumpa. Potwierdził sojusznicze wsparcie. Potwierdził utrzymanie żołnierzy amerykańskich w Polsce, utrzymanie tego kontyngentu amerykańskiego. Zatem ta rozmowa była bardzo dobra i bardzo ważna – ocenił rzecznik prasowy prezydenta Nawrockiego. – Sam fakt, że najsilniejszy sojusznik NATO rozmawia z prezydentem Polski kilka godzin po tym incydencie, jest niezwykle ważnym politycznym i dyplomatycznym gestem – podkreślił.
Czytaj też:
Polscy żołnierze pojadą na Ukrainę? Nowy komunikat MON
Czytaj też:
Trump: Moja cierpliwość wobec Putina się kończy
Czytaj też:
Nawrocki spotkał się z Macronem. "Wiele tematów nas łączy"
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.