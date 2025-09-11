Co usłyszał Nawrocki od Trumpa? Rzecznik prezydenta ujawnia

Prezydent Karol Nawrocki odbył w środę wieczorem rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

"Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą" – napisał w mediach społecznościowych polski przywódca.

Rzecznik prezydenta ujawnia kulisy

– Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał wczoraj po godz. 19:00 z prezydentem Donaldem Trumpem i usłyszał przede wszystkim zapewnienie wsparcia Stanów Zjednoczonych w budowie, wspieraniu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO – powiedział w czwartek rano na antenie RMF FM Rafał Leśkiewicz.

– To były bardzo poważne dyplomatyczne słowa ze strony pana prezydenta Donalda Trumpa. Potwierdził sojusznicze wsparcie. Potwierdził utrzymanie żołnierzy amerykańskich w Polsce, utrzymanie tego kontyngentu amerykańskiego. Zatem ta rozmowa była bardzo dobra i bardzo ważna – ocenił rzecznik prasowy prezydenta Nawrockiego. – Sam fakt, że najsilniejszy sojusznik NATO rozmawia z prezydentem Polski kilka godzin po tym incydencie, jest niezwykle ważnym politycznym i dyplomatycznym gestem – podkreślił.

Leśkiewicz: To był akt agresji

– Wczoraj rzeczywiście dużo się zmieniło. Po raz pierwszy kraj NATO został w taki sposób zaatakowany przez Federację Rosyjską. Wleciało kilkanaście dronów, kilka z nich udało się zestrzelić – stwierdził Leśkiewicz.

– To nie jest tak, że w ciągu kilku godzin po dokonaniu takiego aktu agresji podjęte zostaną jakieś twarde decyzje. To musi być poprzedzone rozmowami dyplomatycznymi i ustaleniami. I właśnie wczoraj do takich rozmów doszło – dodał.

Czytaj też:

Tusk zwrócił się do pilotów wojskowych. "Nie są to już ćwiczenia"Czytaj też:

Ruch lotniczy we wschodniej Polsce ograniczony. PAŻP podała datęCzytaj też:

"Działanie na szkodę państwa polskiego". Tusk zamieścił wpis z samego rana