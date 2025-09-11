Tusk zwrócił się do pilotów wojskowych. "Nie są to już ćwiczenia"

Premier Donald Tusk przybył w czwartek rano do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie), gdzie mają trafić wielozadaniowe samoloty F-35, które Polska zakupiła w 2020 r.

– Przyjechałem do was, żeby przede wszystkim podziękować. To, co zdarzyło się zeszłej nocy uświadomiło chyba już nam wszystkim bez wyjątku, mam nadzieję, że to wielka lekcja narodowa na temat tego, jak olbrzymie znaczenie ma fakt, że mamy was, pilotów, żołnierzy, oficerów, którzy strzegą polskiego nieba. Jesteście bohaterami – mówił.

Tusk: Już nikt nie może mieć wątpliwości

– Nie są to już ćwiczenia, pokazy, manewry. To jest bezpośrednia akcja w powietrzu, która ma na celu ochronę naszej ojczyzny i bezpieczeństwa naszych obywateli – kontynuował szef rządu.

– Od wczoraj już nikt nie może mieć wątpliwości, że bez was Polska byłaby bezbronna i dlatego bardzo nisko się kłaniam w imieniu wszystkich Polek i Polaków szczególnie tym, którzy wczoraj byli w tej akcji, ale także tym wszystkim, którzy będą w przyszłości niezbędni, aby Polacy mogli się czuć w swoich domach bezpiecznie – zwrócił się do pilotów wojskowych Donald Tusk. – Chcę wam też przekazać słowa najszczerszych gratulacji od premierów, prezydentów europejskich, z którymi wczoraj rozmawiałem – dodał.

– Dziś wasze zadania i zagrożenia wynikające z agresywnej polityki wschodniego sąsiada wyglądają inaczej niż kiedyś. Nie zmieniło się jednak jedno – ogromna odpowiedzialność, którą bierzecie na siebie – mówił dalej premier.

Deklaracja premiera. "Zobowiązuję się"

– Zrobimy wszystko, by program modernizacji nie zatrzymał się ani na chwilę. Liczymy, że Amerykanie dotrzymają terminów i już w maju pierwsze F-35 trafią do Polski. Dzięki temu z każdym miesiącem i rokiem będziemy mogli z coraz większą pewnością mówić, że Polska jest bezpieczna – przekonywał Tusk.

– Jestem przekonany, że wczorajsza noc to mocny argument – dla was i dla Polski – w rozmowach z sojusznikami. Zobowiązuję się zrobić wszystko, aby potrzebny sprzęt trafiał do Polski nie za 8-10 lat, lecz tu i teraz, byście mogli dysponować coraz nowocześniejszym i niezawodnym uzbrojeniem – zadeklarował premier.

