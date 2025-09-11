"Działanie na szkodę państwa polskiego". Tusk zamieścił wpis z samego rana

W czwartek przed godz. 7:00 rano premier Donald Tusk opublikował wpis na platformie X. "Rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy i dezinformacji w dzisiejszej sytuacji to działanie na szkodę państwa polskiego, wymierzone wprost w bezpieczeństwo Ojczyzny i obywateli" – napisał.

"Głupota, a tym bardziej polityczne poglądy, nie powinny być traktowane jako okoliczność łagodząca" – podkreślił szef rządu.

"Uwaga na dezinformację"

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, wszystkie służby działające w zakresie ochrony cyberprzestrzeni działają w stanie podwyższonej gotowości, monitorując sytuację w szczególności w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej.

"Od rana identyfikowana jest także wzmożona aktywność dezinformacyjna prowadzona przez rosyjskie i białoruskie służby. Ma ona przede wszystkim przekierować odpowiedzialność za naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej na stronę ukraińską oraz dyskredytować działania podejmowane przez polskie wojsko i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo" – wskazało w środowym komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

"Każdy powinien zachować szczególną ostrożność w związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej – szczególnie w mediach społecznościowych. Każdorazowo trzeba weryfikować źródła informacji i nie udostępniać materiałów z niesprawdzonych źródeł. Polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na bieżąco przekazują sprawdzone i potwierdzone informacje do opinii publicznej" – czytamy.

Główne linie narracyjne dezinformacji zidentyfikowane przez Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK: "państwo nie ostrzega obywateli o zagrożeniu", "Ukraińcy wciągają Polskę w wojnę (to ukraińska prowokacja)", "polskie wojsko nie jest przygotowane do obrony kraju", "rząd chce zrzucić odpowiedzialność za obronę kraju na NATO", "Rosja nie odpowiada za atak, ponieważ nie ma w nim żadnego interesu", "niszczenie dronów przez Wojsko Polskie to osłabianie zdolności obronnych", "Polska jest w stanie wojny z Rosją", "Ukraińcy mszczą się na Polakach za wypowiedź Karola Nawrockiego o tym, że Polska nie wyśle wojska na terytorium wojny".

