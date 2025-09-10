NATO uruchomiło artykuł 4. Jest potwierdzenie z polskiego rządu

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Premier Donald Tusk poinformował, że do Polski wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić. Po raz pierwszy drony nadleciały ze strony Białorusi.

– Konsultacje sojusznicze przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. (...) Tę decyzję poprzedziły moje konsultacje z panem prezydentem i jest to nasza wspólna rekomendacja i wspólna decyzja – powiedział w Sejmie szef rządu.

Uruchomiono artykuł 4 NATO

Po godz. 13:00 rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka potwierdził w rozmowie z Polsat News, że NATO uruchomiło art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego.

Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego nakazuje państwom członkowskim NATO konsultacje, gdy zagrożona jest ich integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo. Przepis ten ma charakter dyplomatyczny i umożliwia państwu zwrócenie się o konsultacje, gdy czuje się zagrożone, bez konieczności powoływania się na art. 5 Traktatu o Kolektywnej Obronie.

W historii Sojuszu Północnoatlantyckiego na artykuł 4 powołano się siedem razy. Polska uczyniła to w 2022 r., wraz z grupą sojuszników, w związku z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, a także w 2014 r., w związku z wywołanym przez Rosję kryzysem na Krymie i w Donbasie.

Według agencji Reutera, która powołała się na źródła w NATO, wstępne ustalenia wskazują na celowe działania ze strony Rosji. Jednak Sojusz Północnoatlantycki nie traktuje wtargnięcia dronów na terytorium Polski jako ataku. – Sojusznicy wyrazili solidarność z Polską oraz potępili rosyjskie zachowanie. Pełna ocena tego incydentu obecnie trwa, natomiast jasnym jest to, że naruszenia wczorajszej nocy nie stanowią wyizolowanego incydentu – mówił w rozmowie z dziennikarzami sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

