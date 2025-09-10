"To pierwszy taki przypadek". Jest oświadczenie NATO

"To pierwszy przypadek, kiedy samoloty NATO podjęły działania przeciwko potencjalnym zagrożeniom w przestrzeni powietrznej państw członkowskich Sojuszu" – czytamy w komunikacie.

"Holandia i Polska nie były jedynymi krajami, które zareagowały. Niemieckie systemy Patriot rozmieszczone w Polsce zostały postawione w stan gotowości, a włoski samolot wczesnego ostrzegania oraz tankowiec z wielonarodowej floty NATO MRTT zostały uruchomione" – wskazano.

Podkreślono, że NATO zareagowało "szybko i zdecydowanie, demonstrując swoje możliwości i determinację w obronie terytorium sojuszniczego".

Rada Północnoatlantycka ma omówić w środę reakcję Sojuszu na wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną RP.

Polska chce uruchomienia art. 4 NATO

– Konsultacje sojusznicze przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Art. 4 brzmi: strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. Decyzję o uruchomieniu art. 4 poprzedziły moje konsultacje z panem prezydentem i jest to nasza wspólna rekomendacja i wspólna decyzja – poinformował w Sejmie premier Donald Tusk.

Szef rządu przekazał, że w polską przestrzeń wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić.

Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego nakazuje państwom członkowskim NATO konsultacje, gdy zagrożona jest ich integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo. Przepis ten ma charakter dyplomatyczny i umożliwia państwu zwrócenie się o konsultacje, gdy czuje się zagrożone, bez konieczności powoływania się na art. 5 Traktatu o Kolektywnej Obronie.

Według agencji Reutera, która powołała się na źródła w NATO, wstępne ustalenia wskazują na celowe działania ze strony Rosji. Jednak Sojusz Północnoatlantycki nie traktuje wtargnięcia dronów na terytorium Polski jako ataku.

