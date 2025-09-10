Tusk w Sejmie: Polska uruchamia art. 4 NATO

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony premier poprosił marszałka Sejmu o możliwość wygłoszenia specjalnej informacji i stanowiska polskiego rządu.

– Te konsultacje sojusznicze, o których mówię, przybiorą, właśnie w tej chwili przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie artykułu 4 traktatu północnoatlantyckiego. Art. 4 brzmi: strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. Decyzję o uruchomieniu art. 4 poprzedziły moje konsultacje z panem prezydentem i jest to nasza wspólna rekomendacja i wspólna decyzja – przekazał premier Donald Tusk w Sejmie.

Szef rządu poinformował, że w polską przestrzeń wleciało co najmniej 19 dronów, z czego 3 udało się zestrzelić.

Premier podkreślił, że słowa solidarności są w takiej chwili potrzebne, ale nie wystarczą. – Dzisiaj dokładnie trzeba bardzo głośno i wyraźnie powiedzieć całemu zachodniemu światu, wszystkim naszym sojusznikom – artykuł 4 to dopiero wstęp do pogłębionej współpracy na rzecz bezpieczeństwa naszego nieba i naszej granicy, która jest granicą NATO i słowa tu w żadnym wypadku nie wystarczą. Będziemy oczekiwali w czasie konsultacji, zarówno w trybie art. 4, jak i konsultacji politycznych pomiędzy stolicami zdecydowanie większego wsparcia – stwierdził premier.

Art. 4. Co oznacza?

Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego nakazuje państwom członkowskim NATO konsultacje, gdy zagrożona jest ich integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo. Przepis ten ma charakter dyplomatyczny i umożliwia państwu zwrócenie się o konsultacje, gdy czuje się zagrożone, bez konieczności powoływania się na art. 5 Traktatu o Kolektywnej Obronie.

Artykuł ten brzmi: "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć – zdaniem którejkolwiek z nich – zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".

Szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz przekazał: – Cały system naszej obrony zadziałał. Dowództwo operacyjne informowało nas na bieżąco. Współpraca między instytucjami układa się modelowo.

