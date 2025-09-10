Politycy komentują rosyjski atak. "Wroga pokonamy", "Współpraca wzorowa"

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę rano, że przestrzeń powietrzna Polski została wielokrotnie naruszona przez drony. Doszło do tego w czasie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Fala komentarzy. "Razem damy radę"

Te wydarzenia są szeroko komentowane w sieci. Politycy większości partii apelują o nieuleganie emocjom oraz chłodną analizę sytuacji.

– Współpraca pomiędzy instytucjami jest wzorowa. Mieliśmy już dwa spotkania w nocy i jestem w stałym kontakcie z Panem Prezydentem. Za chwilę będę rozmawiał z Marszałkiem Sejmu. W chwilach próby wszystkie instytucje muszą działać jak jedna pięść i tak się dzieje – zapewnia premier Donald Tusk.

"Kolejne drony spadają na polskie terytorium. To test naszej czujności, odporności i sprawności. Proszę wszystkich o stosowanie się do poleceń służb i zachowanie spokoju. Wojsko Polskie działa sprawnie i skutecznie – uznanie dla naszych żołnierzy! W takich chwilach liczy się lojalność, solidarność i odpowiedzialność. Razem damy radę. Wroga pokonamy" – podkreśla Mateusz Morawiecki we wpisie na X.

"Jeśli celem naszych przeciwników jest destabilizacja sytuacji w Polsce, tym zgodniej wszystkie organy państwa i siły polityczne muszą współpracować, pokazując jedność, i krzyżując ich plany" – apeluje marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– Panujemy nad sytuacją, jest to moment oczywiście wymagający od nas współdziałania, od początku były informowane najważniejsze osoby w państwie, pan prezydent, pan premier, opisywał to pan premier o współdziałaniu. To jest naturalne i tak tylko będziemy postępować – zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"To jest czas na budowanie jedności dla bezpieczeństwa Polski. To test dla wszystkich polityków, którzy mają w sercu" – stwierdził Andrzej Halicki z KO.

" Dziś w Parlamencie Europejskim będziemy mocno podejmować ten temat" – przekazał z kolei Daniel Obajtek.

– Putin to człowiek, który będzie testował naszą czujność cały czas. Putin ma obsesję na punkcie Polski – stwierdził Paweł Kowal w rozmowie z RMF FM.

Krytycznie o działaniach polskich władz wypowiada się natomiast Sławomir Mentzen z Konfederacji. To jeden z nielicznych tak ostrych głosów. – Chciałbym, żeby polscy politycy, mówię o tych rządzących, bo opozycja nic nie może, i nasze społeczeństwo wreszcie się obudziło. Od 3,5 roku trwa wojna za naszą wschodnią granicą, przez 3,5 roku doszło do rewolucji na polu walki. W tym momencie zarówno Ukraina, jak i Rosja produkują miliony dronów rocznie. Polskie wojsko cieszy się, że w wieloletnim zamówieniu zamówiło 10 tysięcy dronów. To jest niepoważne. Jesteśmy absolutnie niegotowi na ten konflikt – powiedział w Polsat News.

Czytaj też:

