Amerykański kongresmen apeluje. "Tydzień temu Trump gościł Nawrockiego w Białym Domu"

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę rano, że przestrzeń powietrzna Polski została wielokrotnie naruszona przez drony. Doszło do tego w czasie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.

CNN przekazało, że Marco Rubio odpowiedział twierdząco na pytanie, czy wie o rosyjskich dronach nad Polską. Również prezydent Donald Trump został o to zapytany, ale nie odpowiedział.

Wilson apeluje do Trumpa: Potrzeba sankcji

Wilson swój apel zamieścił w mediach społecznościowych. "Rosja atakuje sojusznika z NATO, Polskę, irańskimi dronami Shahed, niecały tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny i jesteśmy wdzięczni sojusznikom z NATO za szybką reakcję na nieustającą, niczym niesprowokowaną agresję zbrodniarza wojennego Putina przeciwko wolnym i produktywnym narodom" – napisał kongresmen.

twitter

"Wzywam prezydenta Trumpa do nałożenia obowiązkowych sankcji, które doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej i wyposażą Ukrainę w broń zdolną do ataku na Rosję. Putin nie zadowala się już tylko porażką na Ukrainie, bombardując matki i dzieci, ale teraz bezpośrednio testuje naszą determinację na terytorium NATO. Putin stwierdził, że »Rosja nie zna granic«. Wolne i zamożne narody nauczą Rosję granic" – stwierdził Wilson w swoim wpisie na portalu X.

Na obecną chwilę nie ma potwierdzenia, że nad Polską pojawiły się drony kamikadze typu Shahed.

Rosyjskie drony nad Polską. Wojsko: Akt agresji

W komunikacie wojska czytamy o "bezprecedensowym w skali naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron". "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – napisano.

Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów.

"Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie" – podkreślono w komunikacie.

Apel Sztabu Generalnego do mieszkańców

Sztab Generalny Wojska Polskiego apeluje, aby w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie zbliżać się do nich, nie dotykać ani ich nie przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

"Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren" – czytamy w komunikacie.

Wcześniej premier Donald Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem i ministrem obrony.

Czytaj też:

Trump został zapytany o rosyjskie drony nad Polską. Nie zareagowałCzytaj też:

Gen. Polko: Nie mamy się czego obawiać. Chroni nas parasol NATO