Charge d'affaires Rosji wezwany do polskiego MSZ. "Bezpodstawne oskarżenia"

W nocy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Podczas wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk poinformował, że odnotowano i precyzyjnie namierzono 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej. Zaznaczył, że nie są to ostateczne dane. Szef rządu dodał, że zestrzelono trzy drony, a prawdopodobnie również czwarty obiekt. – Ostatni z dronów został zniszczony o godz. 6:45 – powiedział. Liczba zestrzelonych bezzałogowców ostatecznie może okazać się większa.

– Spora część tych dronów nadleciała nad Polskę bezpośrednio z Białorusi – podkreślił premier Tusk.

Charge d'affaires Rosji: Bezpodstawne oskarżenia

Charge d'affaires Rosji Andriej Ordasz przekazał, że został wezwany przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych po tym, jak w nocy z wtorku na środę doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony – podał Reuters, powołując się na rosyjską agencję RIA. Dyplomata stwierdził, że "Polska nie przedstawiła żadnych dowodów" na to, iż zestrzelone drony były pochodzenia rosyjskiego. – Uważamy te oskarżenia za bezpodstawne – skomentował Ordasz.

– Rosja absolutnie nie jest zainteresowana jakąkolwiek eskalacją konfliktu z Polską. Ale niestety nie możemy liczyć na to, że polskie władze wysłuchają nas w ich antyrosyjskim szale – stwierdził.

– MSZ wezwie charge d'affaires Rosji w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie bezzałogowce. Zostanie mu wręczona nota protestacyjna – potwierdził w rozmowie z Polsat News rzecznik prasowy resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński.

Szef Sztabu Generalnego Białorusi zabrał głos

Szef Sztabu Generalnego Białorusi Paweł Murawiejko stwierdził, że Polska i Litwa zostały rzekomo poinformowane o nadlatujących dronach. Nie podał jednak, z którego kraju pochodziły.

Białoruski generał przekazał w oświadczeniu, że Mińsk zestrzelił część dronów, które zboczyły z kursu wskutek zakłóceń elektronicznych podczas wymiany uderzeń między Rosją a Ukrainą.

