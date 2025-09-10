Zełenski deklaruje gotowość wparcia Polski. "Dostarczymy niezbędne dane"

Doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone – powiedział premier Donald Tusk podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu.

Podkreślił, że procedury zadziałały, a proces decyzyjny był bez zarzutów. – Zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, żołnierzy, pilotów i sojuszników – zaznaczył.

Jest komentarz prezydenta Ukrainy. "Napływa coraz więcej informacji o wtargnięciu rosyjskich dronów szturmowych na terytorium Polski. Na razie wiadomo o 8 dronach. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że ten ruch, ten kierunek ataku, nie był przypadkowy. Wcześniej zdarzały się incydenty, w których pojedyncze rosyjskie drony przekraczały granicę i przemieszczały się na niewielką odległość do sąsiednich krajów. Tym razem jednak odnotowujemy znacznie większą skalę i celowe ataki" – zauważył Wołodymyr Zełenski.

"Ukraina jest gotowa dostarczyć Polsce wszelkich niezbędnych danych dotyczących tego rosyjskiego ataku. Ukraina jest również gotowa pomóc Polsce w budowie skutecznego systemu ostrzegania i ochrony przed tego typu rosyjskimi zagrożeniami. Jest oczywiste, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla każdego niepodległego państwa w naszym regionie, dlatego tylko wspólne i skoordynowane działania mogą zagwarantować niezawodne bezpieczeństwo. Precedens jednoczesnego użycia samolotów bojowych z kilku krajów europejskich do zestrzeliwania rosyjskiej broni i ochrony życia ludzkiego jest niezwykle znaczący. Ukraina od dawna proponuje swoim partnerom utworzenie wspólnego systemu obrony powietrznej, który zapewniłby zestrzelenie szahidów, innych dronów i pocisków rakietowych dzięki połączeniu sił naszego lotnictwa bojowego i obrony powietrznej. Razem Europejczycy są zawsze silniejsi. Rosja musi mieć pewność, że odpowiedź na ten krok eskalacyjny, a tym bardziej na próbę upokorzenia jednego z kluczowych krajów Europy, będzie jasna i zdecydowana ze strony wszystkich partnerów" – przekazał Zełenski.

Reuters: NATO nie traktuje incydentu w Polsce jako ataku Rosji

NATO nie traktuje wtargnięcia dronów na terytorium Polski jako ataku – poinformowało Reutersa źródło w NATO. Według niego wstępne dane wskazują na celowe wtargnięcie od sześciu do dziesięciu rosyjskich dronów.

Według źródła NATO-wskie systemy obrony powietrznej Patriot wykryły drony za pomocą radarów, ale nie zareagowały na nie.

Reuters podał, że w nocnej operacji brały udział polskie myśliwce F-16, holenderskie F-35, włoskie samoloty rozpoznawcze AWACS i samoloty służące do tankowania w powietrzu, obsługiwane wspólnie przez NATO.

