Tusk: Prowokacja na szeroką skalę. Pierwsza taka sytuacja

– Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie zostały zestrzelone. Procedury zostały wdrożone prawidłowo, proces decyzyjny przebiegł bez zarzutu, a zagrożenie zostało skutecznie wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, żołnierzy oraz naszych sojuszników. Bardzo za to dziękuję – powiedział premier, otwierając nadzwyczajne posiedzenie rządu. Zostało ono zwołane w związku z nocnymi wydarzeniami. Przestrzeń powietrzna RP została naruszona przez drony.

Premier poinformował także, że jest w kontakcie z wojskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. – Oceniamy skutki zdarzeń i przyszłe potrzeby. Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo istotne są nie tylko inwestycje, ale też pełna koordynacja działań, proste procedury, tak żeby w przypadku zagrożenia działać w sposób adekwatny i zdecydowany – mówił Donald Tusk.

Tusk: To pierwszy taki przypadek

– Najprawdopodobniej mamy do czynienia z prowokacją na szeroką skalę. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami, w tym z Sekretarzem Generalnym NATO, aby w przyszłości móc równie skutecznie, jak dzisiejszej nocy, reagować na tego typu zagrożenia. Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelania rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO i dlatego wszyscy nasi sojusznicy tę sytuację traktują bardzo poważnie – przekazał premier.

– To ważna lekcja dla nas wszystkich. Jesteśmy gotowi, aby odeprzeć tego typu prowokacje i ataki. Jesteśmy dobrze przygotowani. W tej chwili mogę powiedzieć, że ten pierwszy egzamin nasze wojsko, sojusznicy zdali. Procedury przygotowane na taki wypadek działają. Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar. Trwają poszukiwania szczątków zestrzelonych dronów. Powoli otwieramy lotniska, które tymczasowo wstrzymały wszystkie loty, ze względu na potrzeby operacyjne naszych lotników – podsumował szef rządu.

