Dron spadł w województwie łódzkim

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Kilka maszyn znaleziono w województwie lubelskim, a jeden z obiektów spadł nawet w województwie łódzkim: w miejscowości Mniszków, kilkanaście kilometrów od Piotrkowa Trybunalskiego. Pozostałości drona odnaleziono na polu w okolicy Mniszkowa (powiat opoczyński) – informuje TVP Info. W sieci pojawiają się pierwsze zdjęcia obiektu.

Lokalny portal epiotrkow.pl podaje, że "dron, który spadł w naszym regionie to dron – kamikadze Shahed – 136 / Geran 2 produkowany w Iranie".

Szef MON: Zadziałały polskie i sojusznicze procedury

– Za nami bardzo pracowita noc. Dla Wojska Polskiego, dla wszystkich służb, dla pilotów, dla personelu naziemnego, dla wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa państwa polskiego. Od godzin wieczornych w dniu wczorajszym, de facto zaraz po moim przybyciu do Londynu, jestem w kontakcie z generałem Kliszem, który podejmował decyzje o uruchomieniu wszystkich sił i środków. Wszystkie systemy, wszystkie zasoby dostępne dla bezpieczeństwa państwa polskiego, potrzebne w tej operacji zostały uruchomione – przekazał szef MON.

–Zadziałały zarówno polskie, jak i sojusznicze procedury. Chciałbym podziękować przede wszystkim tym, którzy tę misję pełnią cały czas. Ten etap się zakończył, ale służba w wojsku i wszystkie powinności sojusznicze oczywiście trwają nadal. Szczególnie dziękuję pilotom Sił Powietrznych, oficerom Królewskich Sił Powietrznych Królestwa Niderlandów, holenderskim pilotom – wskazał wicepremier. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował sojusznikom "którzy udzielają wsparcia i oczywiście Wojsku Polskiemu. Panujemy nad sytuacją".

Premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu.

