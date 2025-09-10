Polska dostała ostrzeżenie z Białorusi? "Wymienialiśmy informacje z sąsiadami"

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Premier Donald Tusk poinformował, że do Polski wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić. Po raz pierwszy drony nadleciały ze strony Białorusi.

Szef Sztabu Generalnego Białorusi Paweł Murawiejko stwierdził, że Polska i Litwa zostały rzekomo poinformowane o nadlatujących dronach. Nie podał jednak, z którego kraju pochodziły. Białoruski generał przekazał w oświadczeniu, że Mińsk zestrzelił część dronów, które zboczyły z kursu wskutek zakłóceń elektronicznych podczas wymiany uderzeń między Rosją a Ukrainą.

"Wymiana informacji to nie jest ewenement"

– Mieliśmy do czynienia z dużą liczbą naruszeń naszej przestrzeni powietrznej. Do tej pory z takimi wyzwaniami się nie mierzyliśmy – zauważył na konferencji prasowej rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

– Nasz system był naprawdę obciążony tej nocy. Oczywiście wymiana informacji, zarówno ze stroną ukraińską, czy ze stroną białoruską, to nie jest jakiś ewenement – powiedział ppłk Jacek Goryszewski, pytany o to, czy Polska otrzymała od Białorusi informacje o tym, że drony dolatują do polskiej granicy.

– Współpracujemy na polu wymiany informacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej. I takie informacje są dwustronnie wysyłane. Nie chciałbym teraz eskalować, które zabiegi są propagandowe, które nie, ale mogę zapewnić, że informacje zarówno ze strony ukraińskiej, białoruskiej, jak i z NATO są wysyłane, są wymieniane każdorazowo, jeżeli jest taka konieczność – tłumaczył rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ.

– Potwierdzam. Cały czas mieliśmy informacje i wymienialiśmy je z sąsiadami – oznajmił ppłk Goryszewski. Zaznaczył, że "bardzo wiele" dronów wleciało do Polski z "trójstyku" granic.

