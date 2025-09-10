MSWiA: Znaleziono siedem dronów i pocisk niewiadomego pochodzenia

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski i rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka wystąpili na konferencji prasowej, na której przedstawili najnowsze informacje na temat rosyjskich dronów odnalezionych w Polsce. Najwięcej bezzałogowców znaleziono na Lubelszczyźnie.

Drony zlokalizowano w miejscowościach: Cześniki (pow. zamojski), Czosnówka (pow. bialski), Wyryki (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński), Mniszków (pow. opoczyński) oraz Olesno (pow. oleski). W miejscowości Wyhalew (pow. parczewski) znaleziono szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia. – To nie jest lista zamknięta. Spodziewamy się kolejnych informacji o znalezieniu dronów lub szczątków pocisków – podkreśliła Gałecka.

"Państwo czuwało, żeby obywatele mogli spać"

Rzecznik MSWiA odniosła się również do pojawiających się w przestrzeni publicznej zarzutów, jakoby komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pojawiły się zbyt późno. – Wysłanie komunikatów RCB, SMS-ów jest szczegółowo analizowane, czy jest taka konieczność. Państwo w nocy czuwało, czuwało wojsko, MON, MSWiA i wszystkie służby, żeby obywatele mogli spać. Wysłanie komunikatu RCB w nocy lub rankiem, gdy nie było bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, spowodowałoby niebywałą panikę – przekonywała.

– Apeluję, by w sytuacji, kiedy ktokolwiek z mieszkańców, ktokolwiek z Polaków, znajdzie szczątki drona, czy elementy niewiadomego pochodzenia, nie dotykał tych elementów i przekazał informacje niezwłocznie służbom – podkreśliła Karolina Gałecka.

"Była to naprawdę pracowita noc"

Głos w sprawie zabrał także rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego RSZ. – Atak dzisiejszej nocy to sytuacja bezprecedensowa dla naszych Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych. Była to naprawdę pracowita noc. Sporządzony będzie dokładny raport, który – po zbadaniu wszystkich okoliczności – zostanie przedstawiony władzom państwowym, celem pokazania, jak wyglądała dokładnie ta noc – powiedział.

– Mieliśmy do czynienia z dużą liczbą naruszeń naszej przestrzeni powietrznej. Do tej pory z takimi wyzwaniami się nie mierzyliśmy, ale mogę państwa zapewnić, że dowódca operacyjny użył wszystkich dostępnych środków, aby zapewnić bezpieczeństwo – dodał.

