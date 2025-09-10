Nowy komunikat Dowództwa Operacyjnego. "Zagrożenie wróciło do normy"

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – stwierdzono w jednym z komunikatów.

Podczas wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk przekazał, że do Polski wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić. Z kolei rzecznik MSWiA Karolina Gałecka poinformowała na konferencji prasowej, że "mamy znalezionych siedem dronów i szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia". Najwięcej bezzałogowców znaleziono na Lubelszczyźnie. – To nie jest lista zamknięta. Spodziewamy się kolejnych informacji o znalezieniu dronów lub szczątków pocisków – podkreśliła Gałecka.

"Nie obserwujemy dalszych uderzeń"

Tuż przed południem na profilu Dowództwa Operacyjnego RSZ na platformie X pojawił się nowy komunikat. "Informujemy, że zagrożenie dotyczące możliwości naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron wróciło do normy i nie obserwujemy dalszych uderzeń Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" – czytamy.

"Sytuacja bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej została ustabilizowana, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Wojsko Polskie monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" – dodano.

Polska chce uruchomienia art. 4 NATO

– Konsultacje sojusznicze przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Art. 4 brzmi: strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. Decyzję o uruchomieniu art. 4 poprzedziły moje konsultacje z panem prezydentem i jest to nasza wspólna rekomendacja i wspólna decyzja – oświadczył w Sejmie premier Donald Tusk.

Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego nakazuje państwom członkowskim NATO konsultacje, gdy zagrożona jest ich integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo. Przepis ten ma charakter dyplomatyczny i umożliwia państwu zwrócenie się o konsultacje, gdy czuje się zagrożone, bez konieczności powoływania się na art. 5 Traktatu o Kolektywnej Obronie.

