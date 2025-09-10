Donald Tusk po rozmowach z przywódcami: Polska otrzyma wsparcie w obronie powietrznej

Premier Donald Tusk w środę odbył serię rozmów z kluczowymi przywódcami europejskimi oraz sekretarzem generalnym NATO. Jak podkreślił, Polska otrzymała nie tylko wyrazy solidarności, ale i konkretne propozycje wsparcia w zakresie obrony powietrznej.

"Nie tylko wyrazy solidarności"

W środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony użyte w rosyjskim ataku na Ukrainę. Według danych rządu, do Polski wleciało co najmniej 19 dronów, z czego trzy zostały zestrzelone. Szczątki maszyn odnaleziono m.in. w Nowym Mieście nad Pilicą i Korytnicy, a także w kilkunastu miejscowościach na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Po raz pierwszy odnotowano także nalot dronów od strony Białorusi, co dodatkowo podniosło rangę zagrożenia.

W odpowiedzi na te wydarzenia premier Tusk odbył rozmowy z zagranicznymi partnerami. W gronie jego rozmówców znaleźli się prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Do konsultacji włączyli się także Friedrich Merz i Dick Schoof.

"W moich dzisiejszych rozmowach przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju" – poinformował Tusk na platformie X.

twitter

Uruchomiono art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

Sytuacja stała się impulsem do uruchomienia art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który przewiduje konsultacje w przypadku, gdy którekolwiek z państw członkowskich uzna swoje bezpieczeństwo za zagrożone. To narzędzie NATO było w historii Sojuszu stosowane jedynie kilkukrotnie, co pokazuje powagę obecnej sytuacji.

Równolegle prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenie zaplanowano na czwartek, a jego tematem ma być ocena ryzyka i dalsze działania w związku z incydentem. Według zapowiedzi, prezydent ma również rozmawiać z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Czytaj też:

Latający superszpieg nad Polską. Artemis II patroluje polskie nieboCzytaj też:

"Atak?". Kukiz apeluje do dziennikarzy, by trochę ważyli słowa