Mazowsze: Odnaleziono kolejne rosyjskie drony

Według najnowszych ustaleń, drony odnaleziono w Nowym Mieście nad Pilicą (pow. grójecki) i Korytnicy (pow. węgrowski). Wcześniej informowano o odnalezieniu dronów w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki i Zabłocie-Kolonia.
Przypomnijmy, że w nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Premier Donald Tusk poinformował, że do Polski wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić. Po raz pierwszy drony nadleciały ze strony Białorusi.
Rosyjskie drony nad Polską
W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak ustaliła stacja Polsat News, posiedzenie RBN zaplanowano na czwartek. Dokładna godzina nie jest jeszcze znana.
W środę Karol Nawrocki ma również rozmawiać z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Tymczasem zakończyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z przywódcami europejskimi.
Na wniosek Warszawy NATO uruchomiło art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Przepis ten stanowi, że "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć – zdaniem którejkolwiek z nich – zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".
Szef Sztabu Generalnego Białorusi Paweł Murawiejko przekazał, że Polska i Litwa zostały poinformowane o nadlatujących dronach. Nie podał, z którego kraju pochodziły.
Murawiejko przekazał, że białoruska obrona powietrzna zestrzeliła część dronów, które zboczyły z kursu wskutek zakłóceń elektronicznych podczas wymiany uderzeń między Rosją a Ukrainą.
