Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Padł termin

W nocy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. – W ciągu 48 godzin będziemy mieli pełną informację o tym, co się wydarzyło w Polsce – powiedział w środę rano na konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki.

– Zdecydowałem o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wszystkie stronnictwa polityczne, przewodniczący klubów parlamentarnych i najważniejsze osoby w państwie będą dyskutować nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale także o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło – oświadczyła głowa państwa.

Jest termin Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Jak ustaliła stacja Polsat News, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano na czwartek. Dokładna godzina nie jest jeszcze znana.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest ustanowionym konstytucyjnie organem doradczym prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Posiedzenia RBN zwołuje prezydent, określając ich tematykę. Skład Rady tworzą: marszałek Sejmu i Senatu, premier, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister spraw zagranicznych, koordynator służb specjalnych, a także przedstawiciele ugrupowań politycznych posiadających klub parlamentarny, klub poselski lub koło poselskie. W posiedzeniach RBN, na zaproszenie głowy państwa, mogą również uczestniczyć byli prezydenci i premierzy. Prezydent może też zapraszać do udziału w pracach Rady "inne osoby, których udział jest wskazany ze względu na przedmiot rozpatrywanych spraw".

Drony nad Polską. Prezydent zabrał głos

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że o godz. 3:00 w nocy z wtorku na środę otrzymał informacje o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Zaznaczył, że pozostaje w stałym kontakcie z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirem Cenckiewiczem, minister obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Maciejem Kliszem.

– Po analizach telefonicznych całej sytuacji podjąłem decyzję o odwiedzeniu Centrum Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie pan gen. Klisz przedstawił mi sytuację na temat kompleksowego ataku dronów. W Dowództwie Operacyjnym spotkałem się także z panem premierem Donaldem Tuskiem – przekazała głowa państwa.

