Będzie pilna debata w Parlamencie Europejskim. Zabiegały o nią PiS i PO

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Premier Donald Tusk poinformował, że do Polski wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić. Po raz pierwszy drony nadleciały ze strony Białorusi.

Sprawę poruszyła Ursula von der Leyen w trakcie orędzia o stanie Unii Europejskiej. – Byliśmy świadkami bezprecedensowego i lekkomyślnego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez ponad 10 rosyjskich dronów Shahed. Europa solidaryzuje się w pełni z Polską – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Po jej słowach wszyscy europosłowie obecni na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego wstali i zaczęli bić brawo.

W dalszej części swojego wystąpienia von der Leyen stwierdziła, że "obrazki z Alaski" [ze spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem – przy. red.] były "niełatwe do przełknięcia". – Wszyscy widzimy, co Putin rozumie przez "dyplomację" – mówiła.

Specjalna debata w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski zajmie się tematem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zabiegali o to europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

"Za zgodą wszystkich grup politycznych w PE, jutro o godz. 8:30 odbędzie się specjalna debata o solidarności z Polską po celowym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony" – przekazał za pośrednictwem platformy X eurodeputowany PO Andrzej Halicki.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej skomentowała wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych Kaja Kallas. Jej zdaniem działania Rosji były celowe. – Polska ma pełne prawo się bronić przed każdym atakiem. Unia Europejska stoi zjednoczona. Tu chodzi nie tylko o członka Unii, ale i członka NATO. I to jest sprawa nie tylko naszych wspólnych zdolności obronnych i naszego bezpieczeństwa, ale także tego, jak dobrze jesteśmy przygotowani na każdy taki atak – mówiła z kolei przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

