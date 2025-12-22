Istotne zmiany w otoczeniu Zełenskiego w związku z aferą korupcyjną

Po dymisji Andrija Jermaka ze stanowiska szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, wszyscy jego doradcy i asystenci zostali zwolnieni – podaje rosyjski serwis Meduza. Wśród zdymisjonowanych osób jest Mychajło Podolak, doradca Wołodymyra Zełenskiego.

Oficjalna lista zwolnionych osób nie została upubliczniona. Wiadomo jednak, że w grudniu 2024 r. Jermak miał dziewięciu doradców i asystentów. Byli to: Aleksandr Bewz, Lilia Paszynna, Wiktoria Romanowa i Tatiana Gajduczenko, Siergiej Leszczenko, Daria Zarowna, Mychajło Podolak, Elina Jeljanowa i Aleksandr Rodniański.

Rezygnacja Jermaka w związku z nową aferą korupcyjną

Do dymisji Andrija Jermaka doszło po przeszukaniach przeprowadzonych przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP) w jego biurze i mieszkaniu. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wówczas, że szef jego kancelarii złożył list rezygnacyjny, podkreślając jednocześnie, że wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione, aby uniknąć spekulacji.

Sprawa Jermaka jest elementem szerszego kryzysu politycznego wywołanego ujawnieniem rozległej afery korupcyjnej w ukraińskim sektorze energetycznym. Śledczy NABU i SAP ujawnili system łapówkarski związany z państwowym operatorem Enerhoatom. Według ich ustaleń kontrahenci mieli przekazywać od 10 do 15 proc. wartości kontraktów, a nielegalne środki – sięgające łącznie około 100 mln dolarów – były legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa. W konsekwencji do dymisji podali się również minister energetyki Switłana Hrynczuk oraz minister sprawiedliwości Herman Hałuszczenko.

Jermak pozostaje aktywny w życiu publicznym – zasiada w kilku organach doradczych przy prezydencie Ukrainy, m.in. w Narodowej Radzie Inwestycyjnej, Krajowej Radzie Polityki Antykorupcyjnej oraz w międzynarodowej grupie ekspertów "Ermak–McFaul", zajmującej się sankcjami wobec Rosji i gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy.

