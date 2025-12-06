5 grudnia 2025 roku Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU), Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przekazały informację o przeprowadzeniu wspólnej operacji, która doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej.

Nowa afera korupcyjna na Ukrainie

Na czele grupy, według śledczych, miała stać deputowana do Rady Najwyższej, Hanna Skorochod, związana z frakcją "Za przyszłość" i Igorem Kołomojskim. To oligarcha, który był protektorem Wołodymyra Zełenskiego i finansował jego kampanię prezydencką.

Grupa miała wymusić od jednego z przedsiębiorców ćwierć miliona dolarów w zamian za tzw. "ochronę" biznesu lub pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Hanna Skorochod: To presja polityczna

Ukraińska polityk odniosła się do sprawy za pośrednictwem swojego konta w serwisie Telegram. Potwierdziła, że w jej domu śledczy prowadzą działania operacyjne, ale jednocześnie wszystkim oskarżeniom. W swoim oświadczeniu próbuje przedstawić całą sytuację jako atak motywowany politycznie.

"Nie mam nic do ukrycia, moja działalność jest oczywista. Jednak czas i kontekst tych wydarzeń skłaniają do jednoznacznych wniosków: widzę w tym bezpośrednią presję na opozycję i próbę zablokowania mojej działalności politycznej przez moją zasadniczą postawę" – napisała.

Ukraiński portal 112.ua pisze natomiast, że "to tylko jeden z wielu skandali, które towarzyszą karierze politycznej Hanny Skorochod".

"Dziesiątkują miejscową elitkę"

"Na Ukrainie podległe faktycznie Stanom Zjednoczonym służby NABU – ichniego CBA – dosłownie dziesiątkują miejscową elitkę infantylno-agenturalną" – skomentował te doniesienia politolog i komentator polityczny prof. Adam Wielomski.

