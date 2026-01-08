Ile jesteśmy w stanie wydać na subskrypcje? Polacy podali kwotę

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu streamingowego MEGOGO, kwotę 100 zł wybrało 26,4 proc. pytanych, 150 zł – 12 proc., a 200 zł – 4,8 proc. Natomiast 250, 300 zł i więcej wskazało 2,3 proc. respondentów.

– Biorąc pod uwagę średnie ceny za dostęp do serwisów streamingowych oraz zestawiając je z wynikami naszego badania, widać pewne pokrycie. Polacy posiadają dostęp do około dwóch platform. Z drugiej strony blisko 20 proc. z nas jest w stanie przeznaczyć na usługi streamingowe więcej niż 150 zł – powiedział CEO MEGOGO w Polsce Artur Pacuła, cytowany w komunikacie.

Przekładając to na 17 mln Polaków, którzy mają dostęp do platform z treściami VOD, okazuje się, że około 3,4 mln użytkowników jest gotowe do posiadania i korzystania z kilku rozwiązań równocześnie. Ponad 7 proc. najbardziej zaangażowanych userów jest gotowych płacić za streaming i VOD więcej niż 200 zł. – To potencjalny sygnał dla integratorów do łączenia kilku usług w jednej ofercie – ocenił Pacuła.

Streaming. Prawie połowa Polaków dzieli się dostępem

Z badania wynika też, że Polacy nie mają problemu, by dzielić się dostępem do platform streamingowych. Na pytanie: "Czy dzieli się Pan/Pani dostępem do treści VOD z innymi osobami?" blisko co drugi ankietowany (48,7 proc.) odpowiedział twierdząco. Nie robi tego 48 proc., a 3,3 proc. badanych nie wiedziało o takiej możliwości.

Oprócz treści VOD ankietowani chętnie korzystają i płacą też za telewizję internetową lub strumieniową. Czyni tak 52,5 proc. ankietowanych. Nie korzysta z tej usługi 42,8 proc., a 4,7 proc. nie wiedziało o takiej opcji.

Jak przeprowadzono sondaż?

Badanie "Oglądanie treści audiowizualnych" zostało zrealizowane w dniach 29 sierpnia-8 września 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel na zlecenie firmy MEGOGO.

W ramach badania przeprowadzono 1060 ankiet z Polkami i Polakami w wieku 18-65 lat. Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez MEGOGO.

Czytaj też:

Ten film podbija kina w Polsce. Trafi na Netflix?