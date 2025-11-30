Sikorski o milionach dla Ukrainy. "Powiedz to rodzicom, którzy zbierają na leczenie swoich dzieci"

Sprawa ma związek z decyzją ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, na mocy której kolejne miliony popłyną na Ukrainę. Chodzi o 100 milionów dolarów, czyli blisko 400 milionów złotych z budżetu MSZ. – Z budżetu, który mam w MSZ, zamierzam jeszcze przed końcem roku przelać 100 milionów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy w ramach programu PURL, z którego kupujemy amerykańskie uzbrojenie – ogłosił Sikorski podczas swojej niedawnej wizyty w Brukseli, przed posiedzeniem unijnej Rady ds. Zagranicznych. Decyzja ta wywołała lawinę komentarzy, w ogromnej mierze krytycznych. W sobotę Sikorski postanowił przekonywać, że to wcale nie jest tak duża kwota. Dowodem na to ma być decyzja Bundestagu o przekazaniu Ukrainie 11,5 miliarda euro.

"Powiedz to rodzicom, którzy zbierają na leczenie swoich dzieci"

"Ciekawa informacja dla tych, którzy twierdzili, że $100 mln to dużo. Przypominam, że PKB Niemiec jest około 5 razy większe od Polski" – napisał Sikorski. Na jego wpis zareagował jeden z użytkowników platformy X, działacz Konfederacji Piotr Nowak. "Powiedz to rodzicom, którzy zbierają na leczenie swoich dzieci" – skomentował. Co na to szef polskiej dyplomacji? "Proszę im powiedzieć że wystarczy im bon zdrowotny" – odparł Sikorski.

Odpowiedź polityka miała być szpilą w jeden z postulatów Konfederacji, co spotkało się z reakcją Nowaka. "Panie Ministrze, ja nie boję się stanąć naprzeciw tych ludzi. My mamy dla Nich propozycje, rozwiązania. A Wy? Kolejna kadencja, kolejne obietnice, znów totalne zero. Czym różnicie się od PiSu? Oprócz nazwisk przy korycie? Ludzie dalej cierpią. Jak to mówicie, mniej gadania" – ocenił.

"Polityka KO na jednym obrazku"

Wpis Sikorskiego został dostrzeżony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy uznali go za lekceważący wobec problemu poruszonego przez działacza Konfederacji.

"Polityka KO na jednym obrazku. Teraz rozumiecie dlaczego oni w ogóle nie przejmują się bankructwem NFZ" – skomentował Piotr Müller. "Sikorski. Brak słów na tego człowieka" – napisała z kolei była premier Beata Szydło.

