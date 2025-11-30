Afera korupcyjna na Ukrainie. Były premier apeluje do rządu

Nie cichną echa wielkiej afery korupcyjnej w sektorze energetycznym, która wstrząsnęła politycznie Ukrainą. Była ona tematem sobotniego programu "Prezydenci i premierzy" na antenie Polsat News, w którym gościł m.in. Leszek Miller.
Miller: Nie chcę brać odpowiedzialności za kolejne afery na Ukrainie
Były premier wyraził pogląd, że afera ta będzie miała "ogromny wpływ na zakończenie negocjacji i ewentualny rozejm". – Na zapleczu czai się kolejna afera dotycząca ukraińskiego ministerstwa obrony narodowej. Każda taka wiadomość bardzo osłabia pozycję Ukrainy i chęć krajów europejskich do pomocy – ocenił.
Polityk podkreślił, że on jako Polak nie chce brać odpowiedzialności – i nie czuje się współodpowiedzialny – za kolejne afery, które wybuchają na Ukrainie. Tu zwrócił się z apelem do rządzących naszym krajem.
– [...] chciałbym, żeby polski rząd bardzo wnikliwie przyglądał się, jak pomoc płynąca z Polski jest tam wykorzystywana, bo nie chciałbym być obywatelem kraju, który nie jest w stanie tego sprawdzić i powiedzieć, gdzie ciężko zarobione przez nas środki wędrują – do jakich kieszeni – powiedział były premier.
Polityczne trzęsienie ziemi na Ukrainie. Kolejne osoby odchodzą po aferze korupcyjnej
Przypomnijmy, że w mijającym tygodniu Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) przeprowadziły przeszukanie w mieszkaniu Andrija Jermaka, szefa biura prezydenta Ukrainy. Jermak potwierdził akcję służb i zadeklarował pełną współpracę. Wkrótce potem prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Jermak podał się do dymisji. To kolejna już osoba z ukraińskiego obozu rządzącego, która straciła stanowisko w związku z tą aferą. Wcześniej do dymisji podali się minister energetyki Switłana Hrynczuk oraz minister sprawiedliwości Herman Hałuszczenko, który według opozycji był zaangażowany w bliskie relacje osobiste z Hrynczuk.
Według ustaleń śledczych uczestnicy procederu pobierali od kontrahentów Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który przeszło około 100 mln dolarów.
