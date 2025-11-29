"Dość finansowania przeżartej korupcją Ukrainy". Mocny apel europosłanki

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) przeprowadziły w piątek przeszukanie w mieszkaniu Andrija Jermaka, szefa biura prezydenta Ukrainy. Jermak potwierdził akcję służb i zadeklarował pełną współpracę. Wkrótce potem prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Jermak podał się do dymisji. Do kolejnej odsłony afery korupcyjnej odniosła się za pośrednictwem mediów społecznościowych Ewa Zajączkowska-Hernik.

Afera korupcyjna na Ukrainie. Europosłanka Konfederacji komentuje

Europosłanka Konfederacji stwierdziła, że jak tak dalej pójdzie to jedyną osobą z najbliższego kręgu Zełenskiego, która nie będzie oficjalnie podejrzana o udział w aferze korupcyjnej, będzie sam Zełenski. Przypomniała jednocześnie, że to właśnie Jermak był bardzo zaangażowany w powstanie "skandalicznej ustawy", która miała de facto zlikwidować niezależność ukraińskich instytucji antykorupcyjnych i którą podpisał prezydent Zełenski. To zaś, podkreśliła, wywołało ogromne protesty na Ukrainie, dzięki czemu ostatecznie ustawa została wycofana.

Dziś to właśnie służby, które miały być podporządkowane Prokuraturze Generalnej, wskazała, wpadły na trop gigantycznej afery i przeszukały dom Jermaka. "Mało tego – jak podaje 'Kyiv Independent' jedna z luksusowych rezydencji w pobliżu Kijowa, którą sfinansowano w ramach korupcyjnego programu Energoatom, była przeznaczona dla Jermaka" – dodała.

W swoim wpisie europosłanka wspomniała o politykach, którzy już wcześniej w związku z tą aferą stracili stanowiska.

Zajączkowska: Polska powinna wstrzymać finansowanie Ukrainy

"Dlatego stoję na stanowisku, że po największej aferze korupcyjnej na Ukrainie, w którą zamieszani są najbliżsi ludzie prezydenta, Polska powinna wstrzymać finansowanie Ukrainy z pieniędzy polskich podatników, w tym zaprzestać spłacania odsetek od ukraińskiej pożyczki udzielonej przez Komisję Europejską!" – oświadczyła polityk, podkreślając, iż dość już finansowania przeżartej korupcją Ukrainy i jej oligarchów.

"Mamy rekordowy deficyt budżetowy i bankrutujący NFZ, tym powinniśmy się zająć. Pieniądze Polaków mają iść przede wszystkim na polskie potrzeby!" – podsumowała.