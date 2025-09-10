Jak walczyć z rosyjskimi dronami? Ekspert ostrzega Polskę

Wysłanie przez Europejczyków myśliwców w celu odparcia ataku niewielkiej liczby dronów jest krokiem nieuzasadnionym ekonomicznie, uważa współzałożyciel i partner zarządzający DroneUA Walerij Jakowenko.

– Jeśli NATO kiedykolwiek stanie w obliczu konieczności zestrzelenia nie kilkudziesięciu, ale kilkuset takich dronów, jak to robi Ukraina każdej nocy, wszelkie zapasy sprzętu wojskowego mogą się bardzo szybko wyczerpać – powiedział Jakowenko w Kyiv24.

Ekspert dodał, że Ukraina jest jedynym krajem na świecie, który dysponuje modułowym systemem obrony powietrznej, pozwalającym na odpowiednie wykorzystanie wszystkich dostępnych środków obrony powietrznej w celu neutralizacji celów powietrznych.

– Ekonomicznie nieopłacalne jest poświęcanie czasu na ataki na takie cele za pomocą pocisków powietrze-powietrze lub myśliwców F-35. A jeśli sytuacja eskaluje do potencjalnego zagrożenia w postaci setek dronów, to nie będzie to działać długo. Zapasy się wyczerpią. A nawet te pociski, które są używane – nie są produkowane w wystarczających ilościach, aby zapewnić obronę każdej nocy. I Ukraina tak właśnie robi – dodał Jakowenko.

Polska reaguje na atak Rosji

Jeszcze dziś (tj. w środę, 10 września) prezydent USA Donald Trump ma odbyć rozmowę telefoniczną z prezydentem Polski Karolem Nawrockim.

"Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś" – przekazała przedstawicielka Białego Domu, cytowana przez PAP.

Równocześnie premier Donald Tusk będzie rozmawiał w środę ze światowymi liderami. Wśród nich będą: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Francji Emmanuel Macron, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Czytaj też:

Gdzie spadły rosyjskie drony? Jest najnowsza lista miejscowościCzytaj też:

"Rozwalić polskie lotnisko". Szokujące sugestie w rosyjskiej gazecie