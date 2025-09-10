Gdzie spadły rosyjskie drony? Jest najnowsza lista miejscowości

Trwają poszukiwania szczątków rosyjskich dronów, które w nocy z wtorku na środę naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część maszyn została zestrzelona przez polskie wojsko. Jak przekazała Karolina Gałecka, rzecznik MSWiA zgodnie z danymi z godziny 15.00 pozostałości dronów odnaleziono już w 10 miejscowościach.

"Zgodnie z zapowiedzią przekazujemy aktualne informacje. Z danych @PolskaPolicja, na godz. 15:00 możemy potwierdzić znalezienie szczątków dronów w 10 miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia" – napisała Gałecka na swoim koncie na platformie X.

Osiem miejscowości znajduje się na terenie województwa lubelskiego, jedno na terenie województwa łódzkiego i jedno na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Polska reaguje na rosyjski atak

W nocy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. – W ciągu 48 godzin będziemy mieli pełną informację o tym, co się wydarzyło w Polsce – powiedział w środę rano na konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki.

– Zdecydowałem o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wszystkie stronnictwa polityczne, przewodniczący klubów parlamentarnych i najważniejsze osoby w państwie będą dyskutować nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale także o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło – oświadczyła głowa państwa.

Zgodnie z polską prośbą NATO zdecydowało o uruchomieniu artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego.

Tuż po godz. 16:00 rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka przekazał za pośrednictwem platformy X, że "za chwilę rozpocznie się rozmowa premiera Donalda Tuska" ze światowymi liderami. Wśród nich będą: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Francji Emmanuel Macron, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Prezydent USA Donald Trump jeszcze dziś ma rozmawiać z prezydentem RP Karolem Nawrockim na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

