Jeszcze dziś rozmowa Trump-Nawrocki. "Biały Dom śledzi doniesienia z Polski"

Jeszcze dziś (tj. w środę, 10 września) prezydent USA Donald Trump ma odbyć rozmowę telefoniczną z prezydentem Polski Karolem Nawrockim.

"Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś" – przekazała przedstawicielka Białego Domu, cytowana przez PAP.

Amerykański przywódca do tej pory publicznie nie skomentował incydentu, do którego doszło w nocy z wtorku na środę, gdy 19 rosyjskich dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną. Głos w sprawie zabrał za to ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Matthew Whitaker. "Jesteśmy z naszymi sojusznikami w obliczu naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO" – zapewnił za pośrednictwem platformy X.

Stacja CNN podała w środę rano, że sekretarz stanu USA Marco Rubio został poinformowany na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrzne przez rosyjskie drony.

NATO uruchomiło artykuł 4

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Premier Donald Tusk poinformował, że do Polski wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić. Po raz pierwszy drony nadleciały ze strony Białorusi.

Rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka przekazał w rozmowie z Polsat News, że NATO uruchomiło art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego. Umożliwia on pilne konsultacje między państwami członkowskimi Sojuszu.

Art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego nakazuje państwom członkowskim NATO konsultacje, gdy zagrożona jest ich integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo. Przepis ten ma charakter dyplomatyczny i umożliwia państwu zwrócenie się o konsultacje, gdy czuje się zagrożone, bez konieczności powoływania się na art. 5 Traktatu o Kolektywnej Obronie.

Według agencji Reutera, która powołała się na źródła w NATO, wstępne ustalenia wskazują na celowe działania ze strony Rosji. Jednak Sojusz Północnoatlantycki nie traktuje wtargnięcia dronów na terytorium Polski jako ataku.

Czytaj też:

Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Padł terminCzytaj też:

Będzie pilna debata w Parlamencie Europejskim. Zabiegały o nią PiS i PO