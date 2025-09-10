Tusk będzie rozmawiał ze światowymi przywódcami. Wśród nich Zełenski

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Premier Donald Tusk poinformował, że do Polski wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić. Po raz pierwszy drony nadleciały ze strony Białorusi.

Tuż po godz. 16:00 rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka przekazał za pośrednictwem platformy X, że "za chwilę rozpocznie się rozmowa premiera Donalda Tuska" ze światowymi liderami. Wśród nich będą: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Francji Emmanuel Macron, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

twitter

Jeszcze dziś rozmowa Trump-Nawrocki

Prezydent USA Donald Trump jeszcze dziś ma rozmawiać z prezydentem RP Karolem Nawrockim na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

"Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś" – przekazała przedstawicielka Białego Domu, cytowana przez PAP.

Amerykański przywódca do tej pory publicznie nie skomentował incydentu, do którego doszło w nocy z wtorku na środę, gdy 19 rosyjskich dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną. Głos w sprawie zabrał za to ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Matthew Whitaker. "Jesteśmy z naszymi sojusznikami w obliczu naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO" – zapewnił za pośrednictwem platformy X.

Stacja CNN podała w środę rano, że sekretarz stanu USA Marco Rubio został poinformowany na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrzne przez rosyjskie drony.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że NATO uruchomiło art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego. Umożliwia on pilne konsultacje między państwami członkowskimi Sojuszu.

Czytaj też:

Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Padł terminCzytaj też:

Będzie pilna debata w Parlamencie Europejskim. Zabiegały o nią PiS i PO