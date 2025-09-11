Ruch lotniczy we wschodniej Polsce ograniczony. PAŻP podała datę

"Na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 10 września 2025 od godz. 22 UTC do godz. 23:59 UTC 9 grudnia 2025 zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej EP R129. Od zachodu słońca (SS) do wschodu słońca (SR) obowiązuje całkowity zakaz lotów w strefie EP R129 z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych" – czytamy w komunikacie PAŻP. Strefa EP R129 obejmuje całość granicy Polski z Białorusią oraz Ukrainą.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podkreśliła, że ograniczenie wprowadzone jest ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż trzy miesiące.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Premier Donald Tusk poinformował, że do Polski wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić. Po raz pierwszy drony nadleciały ze strony Białorusi. Wojsko i służby ciągle poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.

Na wniosek Polski NATO uruchomiło artykuł 4. Umożliwia on pilne konsultacje między państwami członkowskimi Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą" – napisał w środę wieczorem w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki.

