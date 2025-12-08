Lengyel–Magyar–Amerikai Vezetői Csúcstalálkozó 2026 Krakkóban. Háromnapos gazdasági fórum

A PHALS kezdeményezése válaszul született arra az egyre növekvő igényre, hogy erősödjön a gazdasági együttműködés Közép-Európában, és hidak épüljenek Lengyelország, Magyarország és az Egyesült Államok között. Az elmúlt években a lengyel–magyar kapcsolatok, valamint Magyarország viszonya az Európai Unió intézményeihez feszülté vált a nemzetközi helyzet összetettsége miatt – különösen az ukrajnai háború és az Oroszországhoz fűződő politikai viszony következtében.

„A kormányok változnak, de vannak bizonyos állandó pontok, amelyeket nem szabad szem elől tévesztenünk. Mindenekelőtt azokról az érdekekről van szó, amelyek gyakran függetlenek a politikusoktól. A 2026-os krakkói Polish-Hungarian-American Leadership Summit során arról fogunk beszélni, mi köti össze Lengyelországot, az Egyesült Államokat és Magyarországot, hol vannak közös érdekeink, de egyúttal nem fogjuk kerülni azokat a kérdéseket sem, amelyek megosztanak bennünket, mert csak az ilyen párbeszédnek van értelme. Kiváló alkalom lesz arra, hogy megismerjük Washington és Budapest nézőpontját is. A PHALS keretében a legfontosabb üzleti vezetők, önkormányzati képviselők, szakértők és a közigazgatás képviselői találkoznak majd” – mondja Paweł Lisicki, a Do Rzeczy főszerkesztője.

A szervezők azonban hangsúlyozzák, hogy a politikai különbségek nem akadályozhatják meg a hosszú távú gazdasági együttműködést, amely évtizedek óta országaink és a régió fejlődésének alapja. A gazdasági kapcsolatok tartósak, stabilak és hosszú távra szólnak, és potenciáljuk túlmutat az aktuális politikai körülményeken.

A közép-európai országok együttműködésének fontosságát – beleértve a lengyel–magyar kapcsolatokat is – jól fejezik ki a Lengyel–Magyar Együttműködési Intézet névadója, Wacław Felczak szavai: „Vagy a közép-európai nemzetek megtanulnak együttműködni egymással, vagy ismét egy olyan vonat utasai leszünk, amelynek irányára és megállóira semmilyen befolyásunk nincs”. Az idézet hangsúlyozza, hogy a valódi, hosszú távú regionális együttműködés a térség politikai és gazdasági szuverenitásának egyik kulcsfeltétele. A PHALS célja egy állandó párbeszédplatform létrehozása üzleti vezetők, önkormányzati szereplők, szakértők és döntéshozók számára, akik együtt jelölik ki a régió fejlődésének irányát.

MIAMITÓL ÉS MAR-A-LAGÓTÓL KRAKKÓIG – EGY BEVÁLT KEZDEMÉNYEZÉS FOLYTATÁSA

A PHALS 2026 a Polish–American Leadership Summit [PALS] koncepciójának folytatása – annak az eseménynek, amely az Egyesült Államokban került megrendezésre, több száz résztvevőt vonzott Miamiban, valamint VIP-programmal a Donald Trump által birtokolt Mar-a-Lago rezidencián.

A PHALS erre a sikeres kezdeményezésre épít, és továbbfejleszti azt:

• kibővíti a fórummodellt a lengyel–magyar dimenzióval,

• mélyíti a transzatlanti együttműködést,

• alkalmazkodik a közép-európai gazdasági kihívásokhoz.

Ez egy új szakasz egy bevált, az Egyesült Államokban már eredményesen működő koncepció életében – most kibővített formában, a jelenlegi geopolitikai és gazdasági helyzethez igazítva.

TÉMAKÖRÖK ÉS A PROGRAM ÁTTEKINTÉSE

A rendezvény lengyel, magyar és amerikai vállalkozókat, önkormányzati vezetőket, diplomatákat, üzleti szervezeteket és tudományos szereplőket hoz össze. A PHALS a gazdaságról, biztonságról és innovációról szóló párbeszédek platformja lesz, és egyben új beruházási projektek ösztönzője.

A program kilenc tematikus panelt, ágazati kerekasztalokat, networking eseményeket és 1:1 üzleti

találkozókat tartalmaz. A főbb témák:

• gazdaság, export, beruházások

• KKV-együttműködés és regionális értékláncok

• nemzetközi politika és biztonság

• startupok, mesterséges intelligencia és technológia

• energetika és infrastruktúra

• önkormányzati diplomácia

• oktatás, társadalmi tőke és kultúra

• mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság

• egészségügy, gyógyszeripar és longevity

A konferencia keretében ünnepi gálára is sor kerül, ahol díjakat adnak át azoknak a személyeknek és intézményeknek, akik kiemelkedő érdemeket szereztek a lengyel–magyar–amerikai együttműködés erősítésében. A rendezvényt követően megjelenik a PHALS 2026 jelentés, amely ajánlásokat fogalmaz meg a kormányzat, az üzleti szféra és a régiós intézmények számára.

A PHALS 2026 PROGRAMTANÁCSA

A Programtanács tagjai (aktuális összetétel: itt):

• Íjgyártó István, Magyarország varsói nagykövete

• Dr. Pál Attila Illés, Magyarország volt főkonzulja

• Dr. Jacek Saryusz-Wolski, európai parlamenti képviselő

• Prof. Andrzej Nowak, történész, publicista

• Paweł Lisicki, a Do Rzeczy főszerkesztője

• Rafał A. Ziemkiewicz, publicista

• Michał Maciej Lisiecki, vállalkozó, befektető és a PALS és PHALS szervezője

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT

2026. február 15–17.

Hotel Park Inn by Radisson

Monte Cassino utca 2., Krakkó

A rendezvény nyelvei: lengyel, angol, magyar (szinkrontolmácsolással).

A férőhelyek száma korlátozott – a regisztráció beérkezési sorrendben történik.

Regisztráció: www.PHALS.pl

PARTNERSÉG ÉS SZPONZORÁLÁS

A szervezők várják vállalkozások, közintézmények, önkormányzatok, egyetemek és nemzetközi partnerek jelentkezését szakmai együttműködésre és szponzorációra. Kapcsolat: [email protected]