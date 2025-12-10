Przesunięcia przyjęć do szpitali. Minister zdrowia: Nie unikniemy takich sytuacji

Szefowa resortu zdrowia była w środę gościem radiowej "Jedynki". Jolanta Sobierańska-Grenda nie miała dobrych wiadomości dla pacjentów.

– Mam takie doświadczenie, zarządzając szpitalami, że zawsze pod koniec roku przesuwaliśmy przyjęcia planowe, jeżeli były przekroczone limity. Tutaj zawsze sztuka zarządzających, żeby tak tymi limitowanymi świadczeniami zarządzić, żeby w ramach całego roku rozkładały się mniej więcej równomiernie. Nie unikniemy takich sytuacji, że faktycznie pod koniec roku te przesunięcia występują i w tym roku takie zjawisko również obserwujemy w szpitalach – powiedziała minister i dodała, że skala przesunięć "jest porównywalna do zeszłorocznej".

Nie tylko składka zdrowotna

Sobierańska-Grenda została zapytana, czy nie niepokoi jej zapowiedź Donalda Tuska, że składka zdrowotna nie będzie w najbliższych latach podwyższana. Minister stwierdziła, że nie, ponieważ premier "od początku mówił", że składka nie będzie podwyższana. Wskazała przy tym, że w obecnej sytuacji sama składka nie jest w stanie zapewnić stabilnego finansowania służby zdrowia.

– My wiemy, że systemu ochrony zdrowia nie zbudujemy tylko na systemie składkowym, że potrzeba jeszcze i dotacji budżetowych i innych wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia. Cieszę się, że po tych ostatnich wydarzeniach [...] pojawiają się propozycje różnych ugrupowań na rozwiązanie być może finansowania. Jesteśmy na pewno w trakcie wsłuchiwania się w te rozwiązania – powiedziała.

Deficyt NFZ

Prezydent Karol Nawrocki w piątek podczas szczytu zdrowotnego w Pałacu Prezydenckim podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym. Regulacja zakłada zmiany limitu finansowania świadczeń dla dzieci z Funduszu Medycznego w 2025 roku, które pozwolą na przekazanie NFZ około 3,6 mld zł.

Deficyt NFZ w przyszłym roku szacowany jest na około 23 mld zł.

Plan budżetu państwa na 2026 roku zakłada, że na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł.

Czytaj też:

Coraz gorzej w służbie zdrowia. Polacy to widząCzytaj też:

Prezes NIL: Dziś w systemie ochrony zdrowia pacjent musi mieć sporo szczęścia