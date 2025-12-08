Polish-Hungarian-American Leadership Summit 2026 w Krakowie. Otwieramy rejestrację!

PHALS powstał jako odpowiedź na rosnącą potrzebę zacieśniania współpracy gospodarczej w regionie Europy Środkowej oraz budowania mostów między Polską, Węgrami i Stanami Zjednoczonymi. W ostatnich latach relacje polsko-węgierskie, jak również stosunki Węgier z instytucjami Unii Europejskiej, stały się bardziej napięte z uwagi na złożoną sytuację międzynarodową, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie i polityki wobec Rosji. Organizatorzy podkreślają jednak, że różnice polityczne nie powinny blokować długoterminowej współpracy gospodarczej, która od dekad pozostaje fundamentem rozwoju naszych krajów i całego regionu.
– Rządy się zmieniają, ale są pewne punkty stałe, o których powinniśmy pamiętać. To przede wszystkim interesy, które bywają niezależne od polityków. Podczas Polish-Hungarian-American Leadership Summit 2026 w Krakowie będziemy rozmawiać o tym, co łączy Polskę, Stany Zjednoczone i Węgry, a także, gdzie mamy wspólne interesy, ale jednocześnie nie będziemy uciekać tego, co nas dzieli, ponieważ tylko taka rozmowa ma sens. To doskonała okazja, by poznać punkt widzenia zarówno Waszyngtonu, jak i Budapesztu. Podczas PHALS spotkają się najważniejsi liderzy biznesu, samorządowcy, eksperci i przedstawiciele administracji – mówi red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.
Znaczenie współpracy państw Europy Środkowej – w tym relacji polsko-węgierskich – dobrze oddają słowa patrona Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka: „Albo narody Europy Środkowej nauczą się ze sobą współpracować, albo znów będziemy pasażerami pociągu, na którego kierunek i przystanki nie mamy żadnego wpływu”. Cytat ten podkreśla, że realna, długofalowa współpraca regionalna pozostaje jednym z kluczowych warunków suwerenności politycznej i gospodarczej naszego regionu.
Relacje ekonomiczne mają charakter trwały, stabilny i długoterminowy, a ich potencjał wykracza poza zmienne okoliczności polityczne. Celem PHALS jest stworzenie stałej platformy dialogu dla liderów biznesu, samorządowców, ekspertów i przedstawicieli administracji, którzy wspólnie wyznaczają kierunki rozwoju regionu.
Warto podkreślić, że 5 grudnia Do Rzeczy S.A. zakończyło proces zapisów na akcje w ramach oferty publicznej, a organizacja PHALS stanowi jeden z pierwszych projektów realizujących strategiczne cele rozwojowe spółki. Wydarzenie wpisuje się w zapowiedziany inwestorom kierunek – rozwój organizacji eventów oraz zwiększenie produkcji treści, zwłaszcza dotyczących ekonomii i gospodarki.
Od Miami i Mar-a-Lago do Krakowa — kontynuacja sprawdzonej inicjatywy
PHALS 2026 jest kontynuacją idei Polish-American Leadership Summit [PALS], wydarzenia, które odbyło się w USA i zgromadziło kilkuset uczestników w Miami, a także podczas sesji VIP w rezydencji Mar-a-Lago Donalda Trumpa.
PHALS rozwija wcześniejszą, sprawdzoną i zrealizowaną z sukcesem koncepcję:
● rozszerza formułę o wymiar polsko-węgierski,
● pogłębia współpracę transatlantycką,
● dostosowuje platformę do aktualnych wyzwań gospodarczych Europy Środkowej.
To zatem nowy etap sprawdzonej inicjatywy, która wcześniej odniosła sukces w Stanach Zjednoczonych, a dziś wraca w formie poszerzonej i dopasowanej do aktualnych realiów gospodarczych.
Zakres tematyczny i program wydarzenia
Wydarzenie zgromadzi przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, dyplomacji, organizacji biznesowych oraz środowisk akademickich z Polski, Węgier i USA. PHALS będzie przestrzenią rozmów o gospodarce, bezpieczeństwie i innowacjach, a także impulsem do nowych projektów inwestycyjnych.
Program obejmuje dziewięć paneli tematycznych, okrągłe stoły branżowe oraz sesje networkingowe i matchmakingowe 1:1. Uczestnicy poruszą zagadnienia dotyczące m.in.:
● gospodarki, eksportu i inwestycji
● współpracy MŚP i regionalnych łańcuchów wartości
● polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa
● startupów, sztucznej inteligencji i technologii
● energetyki i infrastruktury
● dyplomacji samorządowej
● edukacji, kapitału społecznego i kultury
● rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego
● zdrowia, farmacji i longevity
W ramach wydarzenia odbędzie się również uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną wyróżnienia dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla współpracy polsko-węgiersko- amerykańskiej. Po konferencji zostanie opublikowany raport PHALS 2026 z rekomendacjami dla administracji, biznesu i instytucji regionalnych.
Rada programowa PHALS 2026
W Radzie Programowej (aktualny skład: tutaj) znajdują się m.in.:
● István Íjgyártó, ambasador Węgier w Polsce
● dr Pál Attila Illés, były konsul generalny Węgier w Polsce
● dr Jacek Saryusz-Wolski, europoseł
● prof. Andrzej Nowak, historyk i publicysta
● Paweł Lisicki, redaktor naczelny „Do Rzeczy”
● Rafał A. Ziemkiewicz, publicysta
● Michał Maciej Lisiecki, przedsiębiorca, inwestor i organizator PALS oraz PHALS
15–17 lutego 2026 r.
Hotel Park Inn by Radisson
ul. Monte Cassino 2, Kraków
Języki wydarzenia: polski, angielski, węgierski (tłumaczenie symultaniczne).
Liczba miejsc ograniczona — decyduje kolejność rejestracji.
Rejestracja: Formularz zgłoszeniowy dostępny na: www.PHALS.pl
Organizatorzy zapraszają przedsiębiorców, instytucje publiczne, samorządy, uczelnie oraz partnerów międzynarodowych do współpracy merytorycznej i sponsoringowej. Kontakt: [email protected]
Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.
Kup akcje już dziś – roczna subskrypcja gratis.
Szczegóły: platforma.dminc.pl