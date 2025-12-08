Polish-Hungarian-American Leadership Summit 2026 w Krakowie. Otwieramy rejestrację!

PHALS powstał jako odpowiedź na rosnącą potrzebę zacieśniania współpracy gospodarczej w regionie Europy Środkowej oraz budowania mostów między Polską, Węgrami i Stanami Zjednoczonymi. W ostatnich latach relacje polsko-węgierskie, jak również stosunki Węgier z instytucjami Unii Europejskiej, stały się bardziej napięte z uwagi na złożoną sytuację międzynarodową, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie i polityki wobec Rosji. Organizatorzy podkreślają jednak, że różnice polityczne nie powinny blokować długoterminowej współpracy gospodarczej, która od dekad pozostaje fundamentem rozwoju naszych krajów i całego regionu.

– Rządy się zmieniają, ale są pewne punkty stałe, o których powinniśmy pamiętać. To przede wszystkim interesy, które bywają niezależne od polityków. Podczas Polish-Hungarian-American Leadership Summit 2026 w Krakowie będziemy rozmawiać o tym, co łączy Polskę, Stany Zjednoczone i Węgry, a także, gdzie mamy wspólne interesy, ale jednocześnie nie będziemy uciekać tego, co nas dzieli, ponieważ tylko taka rozmowa ma sens. To doskonała okazja, by poznać punkt widzenia zarówno Waszyngtonu, jak i Budapesztu. Podczas PHALS spotkają się najważniejsi liderzy biznesu, samorządowcy, eksperci i przedstawiciele administracji – mówi red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

Znaczenie współpracy państw Europy Środkowej – w tym relacji polsko-węgierskich – dobrze oddają słowa patrona Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka: „Albo narody Europy Środkowej nauczą się ze sobą współpracować, albo znów będziemy pasażerami pociągu, na którego kierunek i przystanki nie mamy żadnego wpływu”. Cytat ten podkreśla, że realna, długofalowa współpraca regionalna pozostaje jednym z kluczowych warunków suwerenności politycznej i gospodarczej naszego regionu.

Relacje ekonomiczne mają charakter trwały, stabilny i długoterminowy, a ich potencjał wykracza poza zmienne okoliczności polityczne. Celem PHALS jest stworzenie stałej platformy dialogu dla liderów biznesu, samorządowców, ekspertów i przedstawicieli administracji, którzy wspólnie wyznaczają kierunki rozwoju regionu.

Warto podkreślić, że 5 grudnia Do Rzeczy S.A. zakończyło proces zapisów na akcje w ramach oferty publicznej, a organizacja PHALS stanowi jeden z pierwszych projektów realizujących strategiczne cele rozwojowe spółki. Wydarzenie wpisuje się w zapowiedziany inwestorom kierunek – rozwój organizacji eventów oraz zwiększenie produkcji treści, zwłaszcza dotyczących ekonomii i gospodarki.

Od Miami i Mar-a-Lago do Krakowa — kontynuacja sprawdzonej inicjatywy

PHALS 2026 jest kontynuacją idei Polish-American Leadership Summit [PALS], wydarzenia, które odbyło się w USA i zgromadziło kilkuset uczestników w Miami, a także podczas sesji VIP w rezydencji Mar-a-Lago Donalda Trumpa.

PHALS rozwija wcześniejszą, sprawdzoną i zrealizowaną z sukcesem koncepcję:

● rozszerza formułę o wymiar polsko-węgierski,

● pogłębia współpracę transatlantycką,

● dostosowuje platformę do aktualnych wyzwań gospodarczych Europy Środkowej.

To zatem nowy etap sprawdzonej inicjatywy, która wcześniej odniosła sukces w Stanach Zjednoczonych, a dziś wraca w formie poszerzonej i dopasowanej do aktualnych realiów gospodarczych.

Zakres tematyczny i program wydarzenia

Wydarzenie zgromadzi przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, dyplomacji, organizacji biznesowych oraz środowisk akademickich z Polski, Węgier i USA. PHALS będzie przestrzenią rozmów o gospodarce, bezpieczeństwie i innowacjach, a także impulsem do nowych projektów inwestycyjnych.

Program obejmuje dziewięć paneli tematycznych, okrągłe stoły branżowe oraz sesje networkingowe i matchmakingowe 1:1. Uczestnicy poruszą zagadnienia dotyczące m.in.:

● gospodarki, eksportu i inwestycji

● współpracy MŚP i regionalnych łańcuchów wartości

● polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa

● startupów, sztucznej inteligencji i technologii

● energetyki i infrastruktury

● dyplomacji samorządowej

● edukacji, kapitału społecznego i kultury

● rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego

● zdrowia, farmacji i longevity

W ramach wydarzenia odbędzie się również uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną wyróżnienia dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla współpracy polsko-węgiersko- amerykańskiej. Po konferencji zostanie opublikowany raport PHALS 2026 z rekomendacjami dla administracji, biznesu i instytucji regionalnych.

Rada programowa PHALS 2026

W Radzie Programowej (aktualny skład: tutaj) znajdują się m.in.:

● István Íjgyártó, ambasador Węgier w Polsce

● dr Pál Attila Illés, były konsul generalny Węgier w Polsce

● dr Jacek Saryusz-Wolski, europoseł

● prof. Andrzej Nowak, historyk i publicysta

● Paweł Lisicki, redaktor naczelny „Do Rzeczy”

● Rafał A. Ziemkiewicz, publicysta

● Michał Maciej Lisiecki, przedsiębiorca, inwestor i organizator PALS oraz PHALS

15–17 lutego 2026 r.

Hotel Park Inn by Radisson

ul. Monte Cassino 2, Kraków

Języki wydarzenia: polski, angielski, węgierski (tłumaczenie symultaniczne).

Liczba miejsc ograniczona — decyduje kolejność rejestracji.

Rejestracja: Formularz zgłoszeniowy dostępny na: www.PHALS.pl

Organizatorzy zapraszają przedsiębiorców, instytucje publiczne, samorządy, uczelnie oraz partnerów międzynarodowych do współpracy merytorycznej i sponsoringowej. Kontakt: [email protected]