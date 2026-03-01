Samochody tylko dla elit?

Jeśli auto nie spełnia urzędniczych wymogów, to mandat wyniesie 500 zł. Samotna matka spod stolicy, która co miesiąc wozi dziecko do przychodni w centrum Warszawy, swoim starym autem już do lekarza nie dojedzie. Z roku na rok ograniczenia mają być ostrzejsze. Rafał Trzaskowski i inni zamożni mieszkańcy metropolii nie będą zatem musieli stać w korkach z biedotą, która nie może sobie pozwolić na kupno nowego auta.