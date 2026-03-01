Samochody tylko dla elit?

GLOBALNE OCHŁODZENIE Średni wiek samochodu w Polsce wynosi 18 lat. Dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy w kraju to 16 lat, natomiast dla aut z importu prawie 20 lat – informują w zaprezentowanym w lutym raporcie eksperci AutoDNA. Tymczasem władze stolicy postanowiły, że od kwietnia wdrożony będzie nowy system automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych w Strefie Czystego Transportu (SCT).
Jeśli auto nie spełnia urzędniczych wymogów, to mandat wyniesie 500 zł. Samotna matka spod stolicy, która co miesiąc wozi dziecko do przychodni w centrum Warszawy, swoim starym autem już do lekarza nie dojedzie. Z roku na rok ograniczenia mają być ostrzejsze. Rafał Trzaskowski i inni zamożni mieszkańcy metropolii nie będą zatem musieli stać w korkach z biedotą, która nie może sobie pozwolić na kupno nowego auta.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.