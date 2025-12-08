Tych koalicji nie chcą Polacy. Najnowszy sondaż

Jak wynika z najnowszego sondażu IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Polsat News, największym poparciem Polaków wciąż cieszy się Koalicja Obywatelska.

Najnowszy sondaż: Pięć partii w Sejmie

Chęć oddania na nią głosu zadeklarowało 30,9 proc. respondentów. Na drugim miejscu z wynikiem 25,5 proc. uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Podium zamyka Konfederacja, która uzyskała w badaniu 13,6 proc. wskazań.

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby jeszcze: Lewica – 8,2 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej – 7,1 proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby zaś: Polskie Stronnictwo Ludowe – 4 proc., partia Razem – 3,6 proc. i Polska 2050 – 1,5 proc.

5,7 proc. ankietowanych nie wiedziało, na kogo oddałoby swój głos.

Jakich koalicji chcą Polacy?

W badaniu zapytano Polaków również o potencjalne koalicje, które mogłyby zostać zawarte w przyszłym Sejmie. Jak się okazuje, najwięcej przeciwników, bo aż 84,4 proc., ma sojusz Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją. 4,2 proc. wyraziło akceptację dla takiego rozwiązanie. 3,1 proc. pytanych osób było niezdecydowanych.

Jak czytamy, 62,2 proc. respondentów nie chce koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją Korony Polskiej. 25,7 proc. opowiedziało się za takim aliansem. Głosu w tej kwestii nie zabrało 7,3 proc. badanych.

Bardzo podobną ocenę zebrał szerszy sojusz: PiS, Konfederacji i partii Grzegorza Brauna. "Nie chce jej 62,4 proc. badanych, a 25,9 proc. widzi szansę dla takiego rozwiązania. Zdania nie wyraziło w tej sprawie 6,3 proc. ankietowanych" – czytamy.

Jeśli zaś chodzi o koalicję obecnie funkcjonującą, czyli między KO, Lewicą, PSL i Polską 2050, niechęć do niej wyraziło 55 proc. pytanych. "40,6 proc. ankietowanych widzi szansę dla tego rozwiązania, co stanowi największe poparcie dla ocenianych w badaniu koalicji" – wskazuje. Zaledwie 1 proc. osób biorących udział w badaniu nie wyraziło zdania w tej sprawie.

Respondentów zapytano również o potencjalną współpracę Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Sprzeciw wobec takiego sojusz wyraziło 46,5 proc. pytanych. Za współpracą pomiędzy partiami było 36,7 proc. respondentów. Natomiast sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie miało 4,8 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS wykonano na próbie 1000 ankietowanych w dniach 4-6.12.2025 metodą telefoniczną.

