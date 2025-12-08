Polityk KO zaskoczony drożyzną. "W TVN mówią, że tanio"

Swoim spostrzeżeniem dotyczącym cen w sklepach senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld podzielił się w niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Polityk KO w szoku. "Wszystko drożeje"

"Pamiętam, że niedawno makrela wędzona kosztowała jeszcze ok. 26 zł/kg, gdy kupowałem potem za ok 33 zł/kg, to się nie dziwiłem, wszak wszystko drożeje, ale kiedy kilka dni temu kupiłem za 45 zł/kg, to się zastanowiłem, no ale dzisiaj w sklepie były już za ponad 50 zł..." – napisał na Facebooku polityk.

Jego wpis wywołał rozbawienie internautów i doczekał się wielu odpowiedzi. "Nie bo w TVN mówią że jest tanio" – napisał jeden z użytkowników portalu. "Wina PiS oni sterują pod stołem wszystkim" – czytamy w innym komentarzu. "Jaki rząd takie ceny" – skomentował inny internauta. Komentarzy w podobnym tonie jest zdecydowanie więcej.

W kontekście cenowej refleksji senatora KO warto przypomnieć wpis zamieszczony pod koniec listopada przez premiera Donalda Tuska.

"Wiem, że to już nudne, ale w listopadzie inflacja znowu niższa od prognoz: 2,4 procent. Świąteczne zakupy nie będą już cenowym horrorem, jak było za rządów PiS" – zapewniał szef rządu, wprawiając w zdumienie ekonomistów.

To będą drogie święta Bożego Narodzenia

W ostatnim czasie analitycy aplikacji PanParagon zwrócili uwagę na niepokojące zjawisko. W ciągu zaledwie siedmiu dni cena koszyka podstawowych produktów wzrosła o 1,57 zł, co oznacza podwyżkę rzędu 1,6 proc. Tym samym przekroczono psychologiczną barierę 100 zł za zestawienie najpotrzebniejszych produktów kupowanych przez Polaków.

Największe podwyżki dotyczyły warzyw: pomidorów malinowych oraz papryki czerwonej. Podrożały również takie produkty jak: masło, banany, cukier, marchew, brokuły i mleko. Eksperci wskazali również, że w analizowanym koszyku zauważono obniżkę niektórych produktów. Potaniały mąka pszenna, olej rzepakowy, jabłka, a także ziemniaki.

