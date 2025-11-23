Raport KE: Będzie drożej

Szacowany przez analityków w Brukseli wzrost PKB ma wynieść w 2026 r. aż 3,6 proc. Szybciej od nas ma się wówczas rozwijać jedynie Malta. W roku 2027 tempo wzrostu gospodarczego nad Wisłą ma spowolnić do 2,8 proc.

A złe wiadomości? Bruksela widzi Polskę wśród krajów o najwyższym deficycie budżetowym w Unii Europejskiej. Według najnowszych unijnych szacunków deficyt wyniesie 6,8 proc. w roku 2025, 6,3 proc. w 2026 r. i 6,1 proc. w 2027 r. Wysokość długu publicznego w relacji do PKB wzrośnie zaś z 59,5 proc. w 2025 r. do 64,9 proc. w 2026 r. i aż 69,2 proc. w 2027 r.