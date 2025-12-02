Nowy spot Morawieckiego. "W prezencie od Donalda Tuska dostaniemy..."

"Święta coraz bliżej, a w sklepach coraz drożej. Ceny biją rekordy, a wielu Polaków będzie musiało zaciskać pasa przy wigilijnym stole" – napisał we wtorek na platformie X były premier, a obecnie wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Do wpisu dołączył nowy spot.

– Grudzień to miesiąc przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Niestety w wielu polskich domach będzie skromniej przy stole i pod choinką. Ceny produktów szybują mocno w górę, średni koszyk zakupowy przekroczył psychologiczną barierę 100 zł. To oznacza jedno – świąteczne zakupy będą drogie. Ekipa Tuska obiecywała złote góry – mówi lektor w klipie.

W nagraniu przypomniano słowa Donalda Tuska z kampanii wyborczej w 2023 r. – Ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu – twierdził lider Koalicji Obywatelskiej.

– A co mamy? Wysokie ceny, rosnące rachunki za energię, odwoływane wizyty u lekarzy, a do tego tragiczną sytuację w budżecie państwa. Ale nie ma co się martwić – w prezencie od Donalda Tuska dostaniemy propagandę i serię głupkowatych tiktoków – skwitował lektor w najnowszym spocie Morawieckiego.

To będą drogie święta Bożego Narodzenia

Analitycy aplikacji PanParagon zwrócili uwagę na niepokojące zjawisko. W ciągu zaledwie siedmiu dni cena koszyka podstawowych produktów wzrosła o 1,57 zł, co oznacza podwyżkę rzędu 1,6 proc. Tym samym przekroczono psychologiczną barierę 100 zł za zestawienie najpotrzebniejszych produktów kupowanych przez Polaków.

Największe podwyżki dotyczyły warzyw: pomidorów malinowych oraz papryki czerwonej. Podrożały również takie produkty jak: masło, banany, cukier, marchew, brokuły i mleko. Eksperci wskazali również, że w analizowanym koszyku zauważono obniżkę niektórych produktów. Potaniały mąka pszenna, olej rzepakowy, jabłka, a także ziemniaki.

