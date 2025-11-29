Niedziele handlowe w grudniu. Sprawdź, kiedy zrobisz zakupy

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. prawo to nie obowiązuje tylko w siedem niedziel w roku.

Jeśli chodzi o grudzień, to Polacy będą mieli możliwość zrobienia zakupów w trzy niedziele. Chodzi o 7, 14 i 21 dzień miesiąca. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas, kiedy Polacy robią częstsze i większe zakupy. Aż 3 niedziele handlowe pomogą rozładować kolejki w sklepach i zmniejszyć uciążliwości podczas np. poszukiwania prezentów dla całej rodziny.

Zmiany na horyzoncie

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy zakładający wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Propozycja autorstwa Polski 2050 zakłada umożliwienie działalności handlowej w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu, a nie jak dotychczas – jedynie w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Zgodnie z projektem, za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po dniu pracy w niedzielę.

Drożyzna w sklepach

Analitycy aplikacji PanParagon zauważyli również niepokojące zjawisko. W ciągu zaledwie 7 dni cena koszyka podstawowych produktów wzrosła o kwotę 1,57 zł, co oznacza podwyżkę rzędu 1,6 proc. Tym samym przekroczono psychologiczną barierę 100 złotych za zestawienie najpotrzebniejszych produktów kupowanych przez Polaków.

Największe podwyżki dotyczyły warzyw: pomidorów malinowych oraz papryki czerwonej. Podrożały również takie produkty jak masło, banany, cukier, marchew, brokuły oraz mleko. Eksperci wskazują, że w analizowanym koszyku zauważono także obniżkę niektórych produktów. Potaniały mąka pszenna, olej rzepakowy, jabłka czy ziemniaki.

