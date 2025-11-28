Tak kupują Polacy. Dyskonty zacierają ręce

Według raportu "Kultura Dyskontowa" zrealizowanego przez CSA – jednostkę badawczą Havas Media Network, jednocześnie 87 proc. Polaków uważa, że produkty z dyskontów dorównują jakością tym z tradycyjnych sklepów.

"Polska jest światowym liderem w zakupach dyskontowych – 98 proc. Polaków odwiedza je, a 74 proc. robi tam regularne zakupy. Dla 87 proc. jakość oferowanych produktów nie odbiega od tradycyjnego handlu, a jakiekolwiek poczucie wstydu praktycznie nie istnieje. Co jednak wyróżnia Polaków, to sposób korzystania z dyskontów: zamiast rezygnować z polskich marek na rzecz marek własnych, często po prostu korzystają z możliwości kupna znanych marek, ale w niższej cenie. Dyskonty pozwalają na utrzymanie lojalności względem ulubionych marek przy jednoczesnej lepszej kontroli budżetu" – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Niepokojący trend. Wynik powyżej średniej globalnej

W raporcie podano też, że 45 proc. Polaków deklaruje spadek siły nabywczej – nieco powyżej średniej globalnej – co w ich opinii wynika głównie z inflacji (78 proc.) oraz stagnacji płac (50 proc.). Tylko 38 proc. uważa, że żyje "na przyzwoitym poziomie" (52 proc. globalnie), a zaledwie 25 proc. jest w stanie oszczędzać; możliwości inwestycyjne sięgają jedynie 5 proc. (trzykrotnie mniej niż średnia światowa). Ograniczenia wydatków dotyczą nie tylko dóbr luksusowych czy rozrywkowych, ale także podstawowych, jak żywność – co wskazuje, że presja cenowa ma charakter strukturalny, a nie krótkoterminowy.

Co trzeci konsument uznaje najniższą cenę za główne kryterium decyzji zakupowych, jednak aż 77 proc. definiuje "dobrą cenę" jako taką, która jest adekwatna do jakości produktu. Aż 61 proc. jest gotowych zapłacić więcej za produkty związane ze zdrowiem, higieną czy pielęgnacją skóry – więcej niż przeciętni badani na świecie, co potwierdza regułę: oszczędzamy mądrze, nie za wszelką cenę, wskazano także.

Badanie zostało zrealizowane techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach 10-16 lipca 2025 roku. Próba objęła 502 respondentów reprezentujących dorosłych Polaków.

