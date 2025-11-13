Biedronka chce rywalizować z McDonald's. Nowy produkt

Serwis wiadomoscihandlowe.pl informuje, że burgery nie są gotowym daniem i będą wymagały samodzielnej obróbki termicznej w domu. Nazwa do złudzenia przypomina jednak popularną kanapkę oferowaną w McDonald's – "Burgery Serowe Drwala".

Burger w Biedronce. W sprzedaży dwie wersje

Kanapka z Biedronki jest sprzedawana w wersji klasycznej oraz z dodatkiem kurek. Burgery wyprodukowała firma Roldrob na zlecenie Jeronimo Martins Polska (właściciela sieci dyskontów).

Co ciekawe, "Burgery Serowe Drwala" pojawiły się w sprzedaży przed powrotem znanego produktu McDonald's. Dopiero w czwartek restauracje poinformowały o tym, że kanapka jest już w sprzedaży, choć nie w całej Polsce. Przedpremierowo można ją nabyć w jednym z poznańskich lokali sieci.

Portal Business Insider Polska przypomina, że swoją odpowiedź na "Burgera Drwala" w ostatnich latach przygotowała również sieć Max Premium Burgers, która wprowadziła do oferty... "Burger Rywala".

Podobnie brzmiąca nazwa nie może być dziełem przypadku. W tym roku wspomniana propozycja również zagości w menu.

Biedronka i Lidl ostrzegają przed produktami znanej marki

Tymczasem Lidl i Biedronka wydały pilne komunikaty ostrzegające klientów przed spożywaniem wybranych produktów marki Knorr.

Artykuły te zostały wyprodukowane przez Unilever Polska, a ich wycofanie ze sprzedaży ma związek z błędem produkcyjnym, który – jak wskazano w oficjalnych oświadczeniach – może sprawić, że część opakowań nie nadaje się do spożycia. Oświadczenia opublikowano 13 listopada i natychmiast podjęto decyzję o usunięciu wskazanych partii ze sklepowych półek.

W komunikacie Biedronki podkreślono, że problem dotyczy trzech produktów: Zupy Biały Barszcz w opakowaniu 22×45 g o numerze partii 528314C93 z datą przydatności do 31 stycznia 2027 roku, Fixu 4 Sery Spaghetti w opakowaniu 20×39 g z partiami 527822C93 i 527922C93 oraz Fixu Chrupiący Kurczak Czosnek 16×70 g z partią 527902C93, oba Fixy z datą przydatności do 30 kwietnia 2027 roku. Sieć apeluje, aby klienci, którzy posiadają te produkty, nie spożywali ich i zwrócili je do miejsca zakupu. Jak zapewniono, zwrot pieniędzy będzie możliwy bez konieczności przedstawiania paragonu. Biedronka poinformowała również, że wszystkie objęte ostrzeżeniem partie zostały już wycofane z obrotu.

