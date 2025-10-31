Portugalczycy robią w Polsce fortunę. Ale i Dino rośnie

Portugalska Grupa Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka, zakończyła trzy kwartały 2025 roku z bardzo dobrymi wynikami. Sprzedaż łączna sięgnęła 26,5 miliarda euro, co daje wzrost o 7,1 proc. rok do roku. Największy udział w przychodach ma właśnie Biedronka, odpowiadająca za 70,7 proc. sprzedaży całej grupy.

Dino się rozwija

Na koniec września 2025 roku sieć Biedronka liczyła już 3 829 sklepów, wobec 3 659 rok wcześniej. W ciągu dziewięciu miesięcy otwarto 111 nowych sklepów (99 netto), a 110 zmodernizowano.

Dla porównania, sieć Dino Polska w tym samym okresie rozwijała się jeszcze szybciej pod względem tempa ekspansji — od stycznia do końca września 2025 roku otworzyła 245 nowych sklepów, zwiększając ich łączną liczbę do 2 933 wobec 2 572 rok wcześniej.

Biedronka liderem

Biedronka pozostaje jednak zdecydowanym liderem rynku detalicznego w Polsce – ma o ponad 890 sklepów więcej niż Dino i wciąż zwiększa przewagę w sprzedaży oraz liczbie modernizowanych placówek.

Według zapowiedzi Jeronimo Martins do końca roku Biedronka planuje otworzyć 130–150 nowych placówek netto i przeprowadzić ok. 200 remontów. W 2025 roku rozpoczęła też działalność na Słowacji, gdzie do tej pory uruchomiła 8 sklepów i centrum dystrybucyjne. Do końca 2026 roku planuje mieć tam co najmniej 50 sklepów. Sprzedaż Biedronki w dziewięciu miesiącach 2025 roku wzrosła o 7,4 proc., do 18,75 mld euro.

W ujęciu porównywalnym (LFL) wzrost wyniósł 3,6 proc., mimo wymagającego rynku i presji ze strony konkurencji. EBITDA grupy sięgnęła 1,8 mld euro, co oznacza wzrost o 10,9 proc., a marża EBITDA wyniosła 6,8 proc. (+23 pb rok do roku).

Spółka podkreśla, że marże chroniła dzięki dyscyplinie kosztowej, inwestycjom w efektywność i produktywność, a także rosnącej sprzedaży przy utrzymaniu niskich cen – co w obecnym środowisku, przy wysokich kosztach pracy, stanowi duże wyzwanie. W 2025 roku Biedronka kontynuuje również strategię inwestycji w tak zwane "odnawialne źródła energii".

Sieć przekroczyła 2 000 budynków (sklepy i centra dystrybucyjne) wyposażonych w panele fotowoltaiczne, co w pierwszej połowie roku pozwoliło "uniknąć emisji 85 tysięcy ton CO₂".

W ciągu dziewięciu miesięcy 2025 r. Jeronimo Martins wprowadziło 650 nowych produktów marek własnych, z czego 157 w samej Biedronce. Wskaźnik udziału marek własnych w sprzedaży Biedronki wyniósł ok. 38 procent.

Czytaj też:

Gigant z Ukrainy staje przed szansą na ekspansję w PolsceCzytaj też:

Żabka uruchamia nową usługę. Rynek pokazuje, że może przydać się konsumentom