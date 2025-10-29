Żabka uruchamia nową usługę. Rynek pokazuje, że może przydać się konsumentom

W sklepach sieci Żabka będzie możliwość oddawania produktów zamówionych przez internet. Sieć chce w ten sposób ułatwić klientom ważny dla sektora e-commerce element zwrotów.

Tomasz Blicharski, Group Chief Strategy & Development Officer Grupy Żabka powiedział, że spółka uruchomi nową usługę logistyczną, która pozwoli na dokonywanie zwrotów zakupów zrealizowanych w internecie za pośrednictwem sklepów Żabka jako autorskie rozwiązanie zoptymalizowane pod względem kosztowym.

Izidrop – nowa usługa Żabki

Co istotne, usługa będzie dostępna dla podmiotów trzecich, czyli wszystkich e-commerce‘ów prowadzących sprzedaż w internecie, a nie tylko tych, których przesyłki są odbierane w Żabce, przekazał Blicharski. W zamyśle każdy klient będzie miał możliwość oddać zakupiony produkt. Zwrot dotrze już dzień później, czy dnia kolejnego – dodał.

Projekt Izidrop "ruszy w najbliższym czasie" i wkrótce po uruchomieniu obejmie całą sieć. Usługa Izidrop będzie zintegrowana z Aplikacją Żappka i była dostępna dla różnych e-commerceów.

Branżowy portal "Wiadomości Handlowe" wskazuje, że będzie to kolejny cyfrowy projekt Żabki, obok takich produktów jak szybkie dostawy Jush czy internetowy supermarket Delio, a także platforma Dietly, która porównuje dostawców cateringu dietetycznego.

Zwroty kluczowe dla e-commerce

Dla branży e-commerce zwroty stanowią jeden z najbardziej newralgicznych obszarów działalności. Konsumenci oczekują bowiem szybkiej i wygodnej usługi oddawania produktów, jeżeli zajdzie taka potrzeba, jednak dla detalistów to zazwyczaj dodatkowy koszt. 86 proc. detalistów przepytanych niedawno przez DHL uważa, że bezpłatna dostawa i zwroty pozytywnie wpływają na sprzedaż.

Na podobny krok zdecydowała się ostatnio Furgonetka. Ta platforma pośrednik usług logistycznych uruchomiła niedawno możliwość zwrotów za swoim pośrednictwem, nawet jeśli dany sklep nie oferuje konkretnego mechanizmu zwrotu towarów.

Przedstawiciele Furgonetki zwracają uwagę, że według raportu "Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2025", przygotowanegojuż po raz dziesiąty przez Izbę Gospodarki Elektronicznej, aż 93 proc. internautów dokonało zakupów online w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wraz z rosnącą popularnością e-commerce zwiększa się również liczba zwrotów, które stały się istotnym elementem doświadczenia zakupowego.

