Zalety ziemniaków

Ziemniaki są zdrowe, są wartościowym źródłem składników odżywczych, szczególnie witamin z grupy B, które wpływają na pracę serca. Mają też witaminę C, która chroni nasz układ naczyniowo-sercowy, oraz potas, miedź i jod. Najwięcej wartości odżywczych – w tym błonnika – znajduje się w skórce oraz tuż pod nią, dlatego najlepiej przygotowywać je w mundurkach. Do Europy ziemniaki przybyły z Chile za sprawą Hiszpanów w drugiej połowie XVI w.

Najpierw zachwycały swoim kwiatostanem i uprawiano je w ogrodach botanicznych, a z czasem – choć nie bez oporów – zyskały uznanie także wśród kucharzy i na stałe zagościły na europejskich stołach. Dzięki temu, że są bardziej niż zboża odporne na warunki atmosferyczne i różnego rodzaju klęski, wielokrotnie ratowały nasz kontynent przed głodem.