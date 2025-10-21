Milion złotych na sklep. Oto koszty wprowadzenia systemu kaucyjnego

Poza kosztami związanymi z pracami budowlanymi i zakupem butelkomatów są też nakłady związane z dostosowaniem systemów IT, zapewnieniem serwisu oraz stworzenia nowych procesów zarówno w sklepach, jak i magazynach – poinformowała ISBnews dyrektor ds. corporate affairs i CSR Lidl Polska Aleksandra Robaszkiewicz.

Wydatki ponoszone przez Lidl powinny być sukcesywnie zwracane przez operatorów systemu w ramach tzw. opłaty handlings fee.

System kaucyjny. Realnie wejdzie od stycznia

– Przystosowanie naszych obiektów wiąże się z wysokimi kosztami przebudowy sklepów, by wydzielić odrębne pomieszczenia lub przestrzenie dla zbiórki opakowań kaucyjnych oraz kosztami zakupu butelkomatów. Koszt dostosowania jednego sklepu do zbiórki opakowań oceniamy na ok. 1 mln zł – powiedziała w wywiadzie dla ISBnews Robaszkiewicz.

Przypomniała, że system kaucyjny ruszył w Polsce 1 października 2025 r. Przy zakupie napojów w opakowaniach objętych systemem, do ich ceny doliczana będzie kaucja, możliwa do odzyskania po zwrocie opakowania. Zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska, stawki te wynoszą 50 gr za butelkę plastikową oraz puszkę metalową, a także 1 zł za szklaną butelkę zwrotną. Warto również zaznaczyć, że od 1 października do końca grudnia 2025 r. obowiązuje okres przejściowy, podczas którego na sklepowych półkach znajdą się napoje w zarówno starych, jak i nowych, kaucyjnych butelkach.

Robaszkiewicz dodała, że na razie w sklepach sieci Lidl Polska dostępne są tylko napoje w butelkach bez znaku kaucji, a dopiero po ich wyprzedaniu w ofercie pojawią się napoje w butelkach kaucyjnych.

– Zwrot kaucji jest możliwy zarówno w formie gotówki, jak i bonu do wykorzystania na zakupy. We wszystkich naszych sklepach kaucję można odzyskać w strefie kas. Niezbędny jest tylko wydruk z butelkomatu. Klienci mogą zrealizować też bony dokonując płatności za zakupy. Warto również zaznaczyć, że zwrotu opakowań można dokonywać bez dowodu zakupu – wyjaśniła.

Podkreśliła, że klienci sieci mogli już od kwietnia zacząć przyzwyczajać się do październikowego wprowadzenia systemu kaucyjnego i budować nowe nawyki. – Aby przygotować klientów na tę zmianę, już w kwietniu jako pierwsza sieć handlowa w Polsce uruchomiliśmy we wszystkich naszych – ponad 950 – sklepach butelkomaty, by przetestować system zbiórki opakowań jeszcze przed oficjalnym startem systemu kaucyjnego. W Lidl Polska pokazujemy, że zwrot plastikowych butelek i metalowych puszek jest szybki, przejrzysty i bezproblemowy. Wdrożyliśmy akcję promocyjno-testową, w ramach której za każde zwrócone opakowanie klienci otrzymywali rabat na zakupy w naszych sklepach bez płacenia kaucji. W maju zdecydowaliśmy się podwoić wartość rabatu z 5 do 10 gr za opakowanie, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem – zaznaczyła Robaszkiewicz.

– Do tej pory klienci sklepów Lidl Polska oddali imponującą liczbę opakowań – ponad 90 mln plastikowych butelek oraz metalowych puszek. Ta skala zaangażowania pokazuje, że klienci Lidl Polska coraz chętniej włączają się w działania na rzecz środowiska – podsumowała.

Lidl chce mieć więcej sklepów w Polsce

W czerwcu Lidl poinformował, że chce mieć docelowo w Polsce co najmniej 1,5 tys. sklepów. Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. Obecnie w 31 krajach istnieje około 12 600 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 950.

