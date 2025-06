Lidl chce mieć więcej sklepów w Polsce. Padły słowa o Gietrzwałdzie

Firma rozwija centra dystrybucyjne, w tym nowe centrum w Skawinie pod Krakowem o powierzchni 74,7 tys. m2, które ma być oddane do użytku na wiosnę 2027 r.

– Dzisiaj Lidl Polska to ponad 930 sklepów w całym kraju i ponad 29 tys. miejsc pracy. Nasz rozwój opieramy na inwestycjach w nowoczesną infrastrukturę, efektywności operacyjnej oraz zrównoważonym budownictwie. W perspektywie wieloletniej planujemy rozbudowę sieci do co najmniej 1,5 tys. sklepów oraz budowę kolejnych centrów dystrybucyjnych, które zapewnią sprawną obsługę rosnącej liczby placówek – powiedział Stopa w wywiadzie dla Business Insider Polska.

Nie będzie centrum dystrybucyjnego w Gietrzwałdzie

Podkreślił, że w związku z trwającymi postępowaniami administracyjnymi firma obecnie nie prowadzi żadnych prac związanych z inwestycją w Gietrzwałdzie, który był jedną z wielu możliwości rozpatrywanych pod kątem budowy nowego obiektu.

– Natomiast już teraz mogę zdradzić, że planujemy budowę nowego centrum dystrybucyjnego w województwie małopolskim, a dokładnie w Skawinie. To strategiczna inwestycja, która wesprze rozwój sieci naszych sklepów na południu kraju i wzmocni efektywność logistyczną całej organizacji. Nowy obiekt o powierzchni 74,7 tys. m2 pozwoli nam jeszcze sprawniej zaopatrywać sklepy, a tym samym jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. [...] Planujemy oddać nowe centrum dystrybucyjne do użytku na wiosnę 2027 r. – powiedział także portalowi.

Członek zarządu dodał, że spółka obecnie nie planuje wprowadzenia usług dostawy zakupów spożywczych do klientów i skupia się na dalszym rozwijaniu modelu stacjonarnego.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. Obecnie w 31 krajach istnieje w przybliżeniu 12 000 sklepów Lidl, a w Polsce ponad 930.

Plany ws. Gietrzwałdu porzucone. Szczególne miejsce

Przypomnijmy, że Gietrzwałd to jedyne uznane przez Kościół miejsce objawień Matki Bożej w Polsce, które trwały między 27 czerwca a 16 września 1877 roku. Katolicy podkreślają, że Maryja zwracała się do widzących w języku polskim, w gwarze warmińskiej. Okoliczne wioski stanowiły wysepki polskości, otoczone przez niemieckojęzyczną ludność Prus.

Zgodnie z przekazem Kościoła, Matka Boża w Gietrzwałdzie zapowiedziała prześladowanie katolików w Polsce i zachęcała do odmawiania różańca. Wydarzenia na Warmii pomogły w odrodzeniu ducha religijnego Polaków oraz przyczyniły się do wzmocnienia postaw patriotycznych w okresie zaborów.

